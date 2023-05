Flemming ondanks opvallende ‘assist’ niet naar play-offs voor Premier League

Maandag, 8 mei 2023 om 18:02 • Wessel Antes • Laatste update: 18:07

Luton Town, Middlesbrough, Coventry City en Sunderland hebben zich gekwalificeerd voor de Engelse play-offs om promotie. Na een sensationele slotdag van het reguliere Championship-seizoen grijpt Millwall toch mis. De club van Amsterdammer Zian Flemming stond bij rust nog met 3-1 voor, maar gaf het vervolgens volledig weg in het tweede bedrijf: 3-4 voor Blackburn Rovers. Voormalig Feyenoord Gustavo Hamer mag met zijn Coventry dus nog wel dromen van de Premier League.

Bijzonderheden:

Millwall had de ware droomstart mede te danken aan Flemming, die met een verre ingooi zorgde voor een gevaarlijke situatie voor het vijandelijke doel. De bal kwam via een aantal ploeggenoten terecht voor de voeten van Duncan Watmore, die verwoestend uithaalde en zo de 1-0 binnenschoot. Vervolgens kwam Blackburn, onder leiding van manager Jon Dahl Tomasson, knap terug van een 3-1 achterstand. Blackburn eindigt door de comeback net als Sunderland op 69 punten, maar the Black Cats hebben een beter doelsaldo en kwalificeren zich zo voor de play-offs om promotie.

???????????????? ??

Een verre ingooi van Flemming belandt voor de voeten van Watmore die verwoestend uithaalt ?? ?? https://t.co/S5PEMwME7m#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/S3rr0IpqLD — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 8, 2023

Millwall-Blackburn Rovers 3-4

8’ 1-0 Duncan Watmore (assist: Oliver Burke)

22’ 1-1 Adam Wharton (assist: Joe Rankin-Costello)

37’ 2-1 Duncan Watmore

39’ 3-1 Oliver Burke

51’ 3-2 Joe Rankin Costello

63’ 3-3 Ben Brereton Diaz (assist: Ryan Hedges)

87’ 3-4 Ben Brereton Diaz (assist: Sammie Szmodics)