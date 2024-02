Jon Dahl Tomasson neemt Nederlander mee voor unieke trainersklus

Jon Dahl Tomasson is aangesteld als nieuwe bondscoach van Zweden, zo maakt de Zweedse voetbalbond bekend. De Deense oud-spits is daarmee de eerste buitenlandse coach ooit die aan het roer komt te staan bij het Scandinavische land.

Tomasson, die de opvolger is van Janne Andersson, zal op 1 maart officieel beginnen met zijn werkzaamheden. De oud-voetballer tekent tot en met het WK van 2026. Indien Zweden zich plaatst voor het mondiale eindtoernooi, zal de verbintenis automatisch worden verlengd.

"Ik kijk er erg naar uit om aan deze mooie klus te beginnen en om de fans, spelers en de media in Zweden te ontmoeten", laat Tomasson weten. "En om in het blauw en geel te denken, spreken en dromen."

Kim Källström, verantwoordelijk voor de technische zaken bij de Zweedse bond, is blij met de aanstelling van Tomasson. "Zijn kenmerken passen goed bij het vereiste profiel. Het was niet doorslaggevend, maar zijn loopbaan als voetballer heeft zeker meegespeeld."

"Tomasson kan zich als geen ander verplaatsen in de werking van een nationale ploeg, aangezien hij jarenlang een belangrijke rol heeft gespeeld bij de Deense ploeg. Als aanvoerder en sleutelfiguur kent hij de chemie van de kleedkamer."

De 47-jarige Tomasson trad in juni 2022 in dienst bij Blackburn Rovers, maar na een goed eerste seizoen volgde een mindere tweede. Tomasson en zijn ploeg slaagden er niet in om een zege te boeken in hun laatste acht wedstrijden in de Championship.

Nederlands tintje

Tomasson neemt één Nederlander op in zijn staf. Remy Reijnierse is aangesteld als assistent-bondscoach. Reijnierse was jarenlang werkzaam bij de KNVB en deed ervaring op als assistent in Duitsland en Engeland. De twee werkten eerder samen bij Malmö FF en Blackburn.

Zweden kende een uiterst teleurstellende EK-kwalificatiecampagne en wist zich uiteindelijk niet te plaatsen. De Scandinaviërs eindigden ternauwernood derde in Groep F. België en Oostenrijk verzamelden liefst tien en negen punten meer. Bovendien is Zweden afgezakt naar Divisie C in de Nations League.

