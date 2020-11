Feyenoord meldt vanuit ijskoud Moskou meevaller over vaste basisklant

De opstelling van Feyenoord voor de Europa League-wedstrijd tegen CSKA Moskou bekend. Dick Advocaat kiest in de VEB Arena voor één nieuwe naam in de basisopstelling ten opzichte van de gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-3) van zondag in de Eredivisie. Het duel tussen CSKA en Feyenoord begint om 18.55 uur in de hoofdstad van Rusland.

In het koude Moskou, waar het sneeuwt en de temperatuur schommelt rond het vriespunt, begint Jens Toornstra in de basis. De middenvelder, die een basisplaats had in de voorgaande negen officiële duels, hield wat pijntjes over aan de wedstrijd tegen Fortuna. Hij trainde dinsdag nog individueel bij Feyenoord, maar stapte een dag later wel met zijn teamgenoten op het vliegtuig en blijkt fit genoeg om te spelen. Daardoor zit João Carlos Teixeira op de bank.

Alleen achterin vindt een wijziging plaats in de optelling van Feyenoord. Uros Spajic werd tegen Fortuna uit voorzorg uit de wedstrijdselectie gehouden, maar is fit genoeg voor een basisplaats. Zijn entree gaat ten koste van de basisplaats van Eric Botteghin. Verder treedt Feyenoord aan met dezelfde spelers als in de uitwedstrijd in Limburg. Zo blijft Orkun Kökcü, die een rode kaart incasseerde tegen Fortuna, in de basis staan.

Feyenoord boekte drie weken geleden in de eigen Kuip een 3-1 overwinning op CSKA. Het was de eerste zege voor de Rotterdammers in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord verzamelde vier punten, evenals nummer twee Wolfsberger AC. Dinamo Zagreb gaat met vijf punten aan kop; CSKA staat onderaan met twee punten.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Geertruida; Toornstra, Diemers, Kökçü; Berghuis, Jörgensen, Linssen