Italiaanse media vellen kritischer oordeel over De Ligt dan Pirlo

Matthijs de Ligt maakte dinsdagavond zijn rentree in de Champions League. De centrumverdediger van Juventus keerde zaterdag al terug in de Serie A en maakte tegen Ferencváros (2-1 zege) zijn eerste minuten dit seizoen op het miljardenbal. Hoewel trainer Andrea Pirlo dolgelukkig is met de herstelde De Ligt, zijn de recensies in de Italiaanse media wisselend.

"Op zijn twintigste wisten we al dat De Ligt een echte aanvoerder was", zei Pirlo dinsdagavond na afloop van de overwinning in gesprek met Sky Italia. “We wisten dat zijn terugkeer belangrijk zou zijn in defensief opzicht en in het bij elkaar houden van het team met zijn passing van achteruit." De Ligt verloor in de negentiende minuut een cruciaal kopduel op het middenveld, waardoor Ferencváros op voorsprong kwam. "Ik maakte een fout bij het doelpunt", gaf de verdediger zelf na afloop ruiterlijk toe.

De samenvatting van Juventus - Ferencváros

Ook de Italiaanse media nemen De Ligt de tegentreffer, die door doelpunten van Cristiano Ronaldo en Álvaro Morata uiteindelijk goedgemaakt werd, kwalijk. "De Ligt toonde zich een leider, maar hij was niet foutloos en verloor het kopduel van Myrto Uzuni", zo luidt de korte recensie van de Corriere dello Sport, die een 6 overheeft voor het optreden van de 21-jarige verdediger.

Tuttomercatoweb geeft De Ligt een half punt hoger voor zijn wedstrijd. "De aanvallers van de tegenstanders zijn van een bescheiden niveau, De Ligt torende er ver bovenuit. Hij is veel verder dan de meeste spelers van zijn leeftijd." Tuttosport geeft zelfs een 7 en schrijft: "De Ligt komt altijd op tijd in de duels, behalve bij het tegendoelpunt." Verder looft de sportkrant de voormalig Ajacied voor zijn 'mix van fysieke kracht en klasse', waardoor hij zelden gedwongen wordt tot het het corrigeren van een fout.

Er klinken ook kritischere geluiden in Italië. Zo krijgt De Ligt van Il Messaggero slechts een 5,5 vanwege 'enkele fouten', waaronder die bij het tegendoelpunt. Calciomercato komt tot datzelfde cijfer en zegt: "De eerste wedstrijd van De Ligt (tegen Cagliari, red.) was goed, de tweede moeilijk." JuventusNews24 deelt een 6 uit en geeft daarvoor de volgende toelichting: "Hij oogde niet zo solide als gewoonlijk. Misschien heeft dat ook te maken met de verantwoordelijkheden die hij kreeg in de achterhoede."