Messi liet verpletterende indruk achter: ‘Ik schoot tekort en dacht aan stoppen’

Kevin-Prince Boateng keek in het tweede gedeelte van het seizoen 2018/19 zijn ogen uit op het trainingsveld van Barcelona. De middenvelder, destijds door Sassuolo verhuurd aan de Catalaanse grootmacht, kon namelijk niet geloven wat Lionel Messi allemaal voor dingen liet zien tijdens de oefensessies. Boateng had altijd een voorkeur voor Cristiano Ronaldo, maar na zijn halfjaar in Barcelona staat Messi duidelijk op plaats één.

"Die zes maanden bij Barcelona waren echt ongelooflijk", blikt Boateng, tegenwoordig actief voor het Italiaanse AC Monza, terug op verzoek van DAZN. "Ik kon in eerste instantie niet geloven dat ik daar mocht spelen. Ik dacht eerst nog dat Espanyol mij wilde hebben, niet het echte Barcelona!" De trainingen waren elk dag weer een feest voor de voormalig international van Ghana. "Ik was echt sprakeloos door Messi. Ik heb altijd gezegd dat Ronaldo de beste speler ter wereld is, maar Messi is echt van de buitencategorie. Hij is echt niet normaal."

"Door de trainingen met Messi kreeg ik voor de eerste keer in mijn loopbaan het gevoel dat ik tekortkwam", biecht Boateng op. "De acties die hij uitvoerde op de trainingen waren echt onbeschrijvelijk. Ik dacht toen echt: Het is gedaan met mij, ik zet er een punt achter." Boateng wist in de kortstondige periode bij Barcelona nooit een basisplaats te veroveren. Hij verliet het Camp Nou medio 2019 met slechts vier wedstrijden achter zijn naam.

Boateng genoot desondanks volop bij Barcelona. Er waren echter ook tijden dat de liefde voor het voetbal ver te zoeken was, zoals tijdens zijn jaren bij Tottenham Hotspur. "Ik kocht op één dag maar liefst drie peperdure auto's, maar desondanks voelde ik van binnen veel pijn. Ik dacht dat ik geluk wel kon kopen. Ik speelde destijds niet en was ook niet gelukkig. Die leegte probeerde ik op een andere manier in te vullen. Met de kennis van nu had ik dingen graag anders gedaan in die fase van mijn leven."