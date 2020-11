Spanje in de ban van ‘hartverscheurende’ beelden Lionel Messi op training

Op sociale media gaan opvallende beelden rond van een recente trainingssessie van Barcelona. Supporters van de club trekken de precaire conclusie dat Lionel Messi zich 'eenzaam' voelt tussen zijn ploeggenoten; sommige fans spreken zelfs van 'hartverscheurende' beelden. De beelden zijn afkomstig van een sportprogramma van televisiezender Cuatro en worden massaal gedeeld en bekeken op Twitter.

Op de beelden is te zien dat Messi individueel het trainingsveld betreedt, terwijl een groep spelers met onder meer Frenkie de Jong op de achtergrond met elkaar praat en dolt. Tijdens een teambespreking onder leiding van trainer Ronald Koeman houdt Messi zijn hoofd gebogen. Aan het einde van de korte compilatie legt een lid van de technische staf, keeperstrainer José Ramón de la Fuente, zijn arm over de schouder van Messi.

Op de achtergrond: Frenkie de Jong heeft lol met ploeggenoten. Op de voorgrond: ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 24 november 2020

De verslaggevers van Cuatro trekken de conclusie dat Messi tijdens de gehele training 'alleen' en 'met het hoofd naar beneden' over het veld van sportcomplex Ciutat Esportiva Joan Gamper liep. Het interesseerde hem ogenschijnlijk niet wat er gebeurde, luidt de analyse. Op sociale media klinkt hetzelfde sentiment. "Veel supporters interesseert het niet hoe hij zich voelt, maar hij is lusteloos en voelt zich mentaal niet goed na alle transferdrama. Ik hoop het beste voor hem, want hij oogt eenzaam", schrijft een fan van Barcelona op Twitter.

Afgelopen zomer probeerde de sterspeler een transfer te forceren, maar hij werd uiteindelijk aan zijn contract gehouden door Barcelona. Wel verkocht de club zijn goede vriend Luis Suárez aan Atlético Madrid. Messi is niet met zijn ploeggenoten meegereisd voor de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev van dinsdagavond: de Argentijn krijgt rust van Koeman. Hetzelfde geldt voor De Jong.