‘Ajax of PSV had gekund, maar we wilden hem naar Feyenoord brengen’

Henk Timmer is blij dat Marcos Senesi bij Feyenoord de criticasters de mond heeft weten te snoeren. De oud-doelman had vorig jaar een belangrijk aandeel in de komst van de 23-jarige verdediger naar Rotterdam en zag met lede ogen toe hoe Senesi in zijn beginfase werd afgemaakt in de Nederlandse media. Inmiddels is de Argentijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van Feyenoord, die volgens Timmer veel geld zal opleveren.

Senesi kwam aan het begin van vorig seizoen over van San Lorenzo en werd uit bij FC Emmen direct voor de leeuwen gegooid. "Die jongen had van zijn leven nog geen kunstgras gezien, werd daar zo neergezet in een moeilijke wedstrijd, beheerste de taal niet, kende het Nederlandse voetbal niet, had nog nooit van Emmen gehoord, maakte een foutje en werd vervolgens afgefakkeld als de miskoop van de eeuw", aldus Timmer tegenover Voetbal International. "Toen ik dat hoorde, dacht ik: Jullie praten allemaal voor je beurt en moeten die woorden later inslikken."

Timmer wist Feyenoord er vorig jaar samen met zijn compagnon Henk van Ginkel van te overtuigen om zes miljoen euro neer te tellen voor Senesi. "Ajax of PSV had ook gekund", zegt de oud-keeper nu. "Maar we vonden het leuk nu eens een speler naar Feyenoord te brengen die op termijn vijftien miljoen plus waard is. Dat heeft de club ook nodig. Ik heb bij Feyenoord gespeeld, bij Ajax en AZ ook trouwens, maar Feyenoord is zo groot en lukt het maar niet spelers te kopen en voor veel geld te vérkopen. Nog steeds de snelste manier om geld te verdienen. De club stond er zelf ook zo in, dat maakte de uitdaging groot Marcos naar Rotterdam te krijgen. Daarbij dachten we ook wel te kunnen inschatten dat Senesi qua karakter bij de club zou passen."

Mocht Feyenoord Senesi verkopen, dan gaat een deel van het transferbedrag naar zijn vorige club San Lorenzo. Het was de enige manier waarop de Rotterdammers de centrumverdediger konden halen. "Maar ik denk dat iedereen intussen wel blij is", zegt Timmer. "Marcos doet precies wat we hadden verwacht. We hebben die jongen toch tig keer aan het werk gezien, we wisten wat hij in huis heeft. Als je hem nu ziet, de manier waarop hij verdedigt, de rust die hij uitstraalt, maar ook hoe hij opbouwt: alles naar voren gericht. Je moet maar eens opletten, als hij indribbelt en op zoek gaat naar een oplossing, lijdt hij geen of zelden balverlies. Half Europa is op zoek naar zo’n linkercentrale verdediger. En Feyenoord heeft hem lopen."

Feyenoord spreekt al met Senesi over contractverlenging. "Ik heb geen idee of hij ingaat op het voorstel zijn contract te verlengen", aldus Timmer. "Ik bedoel: hij heeft nog tot 2023. Feit blijft dat Marcos een interessante speler blijft voor veel clubs in Europa en dat is ook precies waarvoor hij naar Feyenoord is gekomen. Ik denk dat de club juist nu al bezig moet zijn met wie hem opvolgt. Regeren is vooruitzien. Ze hebben nu de ervaring met een speler uit Zuid-Amerika die heeft bewezen een absolute meerwaarde te zijn. Het zijn niet alleen meer Ajax en PSV die het op die manier kunnen."