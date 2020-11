De man van 8,5 miljoen die beter mét dan tégen Feyenoord had kunnen spelen

Als CSKA Moskou en Feyenoord komende donderdag in het kader van de Europa weer tegenover elkaar staan in de VEB Arena, wacht een tweede kans op een Argentijns weerzien. Marcos Senesi en Adolfo Gaich speelden samen bij San Lorenzo en leken heel even allebei naar Rotterdam te verkassen. De centrumverdediger maakte inderdaad de overstap naar Feyenoord, maar 21-jarige spits bleef nog een jaar in Argentinië en koos afgelopen zomer voor een Russisch avontuur. Na een krap halfjaar rijst de vraag of Gaich niet beter voor Feyenoord had kunnen kiezen...

Door Chris Meijer

Het lijkt er sterk op dat de geschiedenis bij Feyenoord zich het afgelopen jaar heeft herhaald. Waar er in Rotterdam de voorbije tijd een dringend gebrek was aan een scorende, of überhaupt fitte, spits, was dat ruim een jaar geleden niet anders. Nicolai Jörgensen - die afgelopen zondag in het met 1-3 gewonnen uitduel met Fortuna Sittard overigens terugkeerde in de basiself - was ook toen geblesseerd, terwijl Dylan Vente en Naoufal Bannis nog niet rijp werden geacht voor de rol van aanvalsleider in de hoofdmacht van Feyenoord. Zoals Dick Advocaat nu moest improviseren met Bryan Linssen in de spits, posteerde toenmalig trainer Jaap Stam Luciano Narsingh of Steven Berghuis in de punt van de aanval. Waar er nu weinig perspectief lijkt op de komst van een nieuwe spits, werd daar een jaar geleden naar verluidt wel concreet aan gewerkt. Volgens berichten uit Argentinië verwachtte San Lorenzo een ‘oferta muy importante’ vanuit Rotterdam.

Gaich debuteerde op 11 september 2019 in de nationale ploeg van Argentinië, door drie minuten voor tijd in het veld te komen tijdens de oefeninterland tegen Mexico.

Het is de vraag of Feyenoord dit daadwerkelijk heeft uitgebracht en zo ja, hoe dit bod dan was. De lezingen over de vraagprijs van San Lorenzo liepen eveneens uiteen: van 6 tot 8 miljoen euro tot 10 tot 15 miljoen euro tot een afkoopclausule van 13,5 miljoen euro. De club uit de wijk Boedo van Buenos Aires had op dat moment genoeg reden om hoog in de boom te gaan zitten. Naast Feyenoord waren ook Benfica, Everton, Lazio en Real Betis in de markt voor Gaich en laatstgenoemde Spaanse club zou zelfs gedacht hebben aan een bod van 10,8 miljoen euro. San Lorenzo zag in dezelfde periode aanleiding om de vraagprijs voor Gaich nog eens te verhogen, want begin september 2019 debuteerde hij in de met 4-0 gewonnen oefeninterland tegen Mexico in de nationale ploeg van Argentinië.

Het maakte Gaich op dat moment nóg interessanter dan hij al was. De door San Lorenzo opgeleide spits debuteerde in augustus 2018 op zijn achttiende in de hoofdmacht, maar maakte in de afgelopen jaren - en vooral in de zomer van 2019 - eigenlijk de meeste indruk in de Onder-20 en Onder-23 van Argentinië. Tijdens het teleurstellend verlopen WK Onder-20 - waarop Argentinië al in de achtste finale na strafschoppen werd geëlimineerd door Mali - was Gaich met drie doelpunten een lichtpuntje bij la Albiceleste, terwijl amper twee maanden later voornamelijk dankzij zes treffers van zijn voet een gouden medaille werd gewonnen op de Pan-Amerikaanse Spelen in Peru. De cijfers van Gaich bij San Lorenzo - geen hoogvlieger in de Argentijnse Superliga - zijn iets minder verbluffend: in zijn eerste seizoen scoorde hij twee keer in dertien wedstrijden en het tweede - en tevens laatste - jaar leverde vijf doelpunten en een assist in wederom dertien duels op.

“Als we hem willen vergelijken met een iconische Argentijnse spits, lijkt Gaich meer op Gabriel Batistuta vanwege zijn kracht.”

Toch bleef er onverminderd veel belangstelling voor Gaich, nadat het ruim een jaar geleden nog niet van een transfer kwam. In het buitenland kwam El Tanque (De Tank), zoals zijn bijnaam luidt, bekend te staan als de ‘nieuwe Gonzalo Higuaín’. “Die vergelijking komt zeker niet uit Argentinië”, benadrukt Daniel Gabin, journalist voor de Argentijnse tak van Goal. “Als we hem willen vergelijken met een iconische Argentijnse spits, lijkt hij meer op Gabriel Batistuta vanwege zijn kracht. Gaich is alleen groter dan Batistuta en bewondert zelf Lewandowski. Ik weet niet of er nu al heel veel van hem verwacht wordt. Het is duidelijk dat hij de aandacht heeft getrokken met zijn fysieke kracht. Op dit moment heeft het Argentijnse elftal geen lange en sterke spits, zoals Gaich. Lucas Alario en Giovanni Simeone zitten achter Lautaro Martínez en Gaich is een ander type, al moet hij daarvoor nog wel een hoger niveau halen.”

Het werd in januari van dit kalenderjaar al vrij snel duidelijk dat Gaich niet haalbaar was voor Feyenoord. Club Brugge onderhandelde in Dubai met Marcelo Tinelli, die op dat moment net voorzitter was geworden van San Lorenzo. De Argentijnse televisiepersoonlijkheid wilde op dat moment de achterban tevreden houden en vroeg daardoor de hoofdprijs voor Gaich, waardoor een Belgisch bod van 9,5 miljoen euro niet afdoende was. Geen enkele club was bereid om een hogere transfersom op tafel te leggen voor de spits. Dit waren al helemaal geen bedragen waaraan Feyenoord kon voldoen. De Rotterdammers kregen het uiteindelijk wel voor elkaar om vier miljoen euro over te maken naar MSK Zilina voor Robert Bozeník, waarmee alsnog een nieuwe spits werd binnengehaald.

Marcos Senesi verruilde San Lorenzo in de zomer van 2019 wél voor Feyenoord, dat zeven miljoen euro voor hem neertelde.

Gaich kreeg een halfjaar later alsnog zijn gewenste oversteek naar Europa. Niet het afgelopen zomer genoemde AC Milan, Internazionale, Benfica, Nantes, Leeds United, West Bromwich Albion of Club Brugge, maar CSKA Moskou ging met een transfersom van 8,5 miljoen euro met hem aan de haal. “Misschien tien procent van de clubs kijkt op televisie in de zoektocht en de rest krijgt gewoon tips, op basis van lijntjes en contacten. Zo was het ook bij Feyenoord”, verwijst Pavel Koutcherov, kenner van het Russische voetbal, op Henk Timmer en Henk van Ginkel. De zaakwaarnemers van Stam hebben goede contacten in Argentinië en via hen verscheen naast Senesi en Gaich ook Álvaro Barreal van Vélez Sarsfield vorige zomer op de radar bij Feyenoord. “CSKA had alleen het geld en dat was interessanter voor iedereen. Voor Gaich was Nederland ook interessant geweest, denk ik.”

“Rusland was twintig jaar geleden misschien nog een rare markt, maar de laatste jaren hebben veel spelers besloten daar te gaan spelen. Er worden goede contracten geboden en het biedt de mogelijkheid om de sprong naar een grotere Europese competitie te maken. CSKA speelt Europa League en Gaich komt zo tegen grote clubs te spelen. Nee, het was geen verrassing dat hij voor CSKA koos”, zo verklaart Gabin de keuze van Gaich voor CSKA. Zijn eerste maanden in Rusland zijn echter nog geen onverdeeld succes, mede door een blessure voorafgaand aan het seizoen. In de Premjer Liga verzorgde hij in elf wedstrijden (waarvan slechts twee als basisspeler) één assist, terwijl hij in twee Europa League-duels (waarvan één als basisspeler) zijn enige doelpunt in Russische dienst aantekende. Gaich bleef tijdens het met 3-1 verloren duel met Feyenoord in De Kuip negentig minuten op de reservebank.

Gaich speelde voorlopig 358 minuten voor CSKA Moskou, verspreid over 13 wedstrijden. Hij stond pas drie keer in de basis en scoorde één keer.

“Je zou eigenlijk verwachten dat hij snel in het elftal kan komen en rendement kan laten zien. In dat opzicht laat Ejuke (die voor twaalf miljoen euro werd overgenomen van sc Heerenveen, red.) meer zien, al blijft hij een beetje blind. Maar met zijn snelheid zorgt hij wél voor gevaar. Gaich heeft te weinig gespeeld of laten zien als we kijken naar zijn transfersom”, stelt de in Rusland geboren Koutcherov, die zijn gehele actieve loopbaan in zijn geboorteland doorbracht en na zijn actieve carrière werkzaam was voor onder meer TOP Oss, Willem II, Dinamo Minsk, Arsenal en Everton. “Hij was er in de ogen van de trainer nog niet klaar voor, denk ik. Het is een fysiek sterke jongen, alleen is hij voetballend beperkt en dat compenseert hij met energie en werklust. Hij is niet iemand met een fijne techniek, geen spits met wie je combinatievoetbal kan spelen. Maar hij werkt hard, is snel en dynamisch, kan redelijk goed koppen en onrust creëren in het strafschopgebied. Je moet hem alleen wel de ballen geven. Een type als Luuk de Jong? Qua beweeglijkheid is hij verder, terwijl De Jong heel slim is in het positie kiezen binnen het strafschopgebied. Het is aan de trainer (Viktor Goncharenko, red.) om een tactiek te bedenken waarin Gaich kan renderen.”

Was het voor Gaich beter geweest om de Eredivisie als eerste halte in Europa te kiezen? “Feyenoord probeert zijn spel te spelen, Berghuis kan zo’n speler misschien goed bedienen. Teams spelen in Nederland aanvallender, er wordt meer gescoord en dat is gunstig voor een spits. Dat levert qua goals een beter rendement op”, antwoordt Koutcherov. De stormachtige ontwikkeling van Senesi bij Feyenoord lijkt dit gevoel enigszins te bevestigen. De 23-jarige centrumverdediger speelde zich bij Feyenoord razendsnel in de kijker bij verschillende clubs uit de Europese topcompetities én de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni, die hem opnam in de voorselecties voor de interlands van afgelopen weken tegen Paraguay (1-1) en Peru (0-2 overwinning). Gabin: “De defensie van het Argentijnse elftal wordt momenteel gerenoveerd en hij krijgt de kans om een uitnodiging af te dwingen. Misschien dat hij in dat opzicht dezelfde ontwikkeling kan doormaken als Nicolás Tagliafico.”

De kans is aanwezig dat Senesi en Gaich elkaar donderdagavond in Moskou weer treffen. Er zullen waarschijnlijk niet al teveel televisiekijkers aan de andere kant van de Atlantische Oceaan inschakelen voor het Argentijnse onderonsje in de Europa League. Behalve in Boedo, grondgebied van San Lorenzo. “Fans van San Lorenzo en de journalisten die de club volgen, zullen met speciale aandacht naar de wedstrijd kijken. Maar verder? Nee, het wordt niet op de voet gevolgd door de mensen in Argentinië”, benadrukt Gabin. “Voorlopig duikt Gaich hier alleen nog op als hij een keer heeft gescoord of als de kleur van zijn haar is veranderd.”