‘Eriksen officieel op de transferlijst; pikante terugkeer naar Engeland lonkt’

Internazionale heeft Christian Eriksen te kennen gegeven dat hij in januari mag vertrekken, zo melden diverse Italiaanse media, waaronder de Corriere dello Sport. De 28-jarige Eriksen heeft zich in zijn eerste elf maanden niet in de basis weten te spelen in het elftal van trainer Antonio Conte en is officieel op de transferlijst geplaatst, zo klinkt het.

Zo is de kans groot dat Eriksen een jaar na zijn komst alweer vertrekt uit Milaan. Gezien de financiële situatie van veel voetbalclubs als gevolg van de coronacrisis is de kans volgens de Corriere groot dat de aanvallende middenvelder in een ruildeal betrokken wordt. Vanuit Engeland heeft Arsenal, pikant genoeg de aartsrivaal van zijn voormalige club Tottenham Hotspur, belangstelling.

Granit Xhaka zou in dat geval van Arsenal naar Internazionale kunnen worden gestuurd, in ruil voor de diensten van Eriksen. Daarbij moet aangetekend worden dat Xhaka onder manager Mikel Arteta verzekerd is van een basisplaats Ook Paris Saint-Germain wordt aan de aanvoerder van het Deense nationale elftal gelinkt. De Franse grootmacht zou Leandro Paredes, die regelmatig op de bank zit, willen inzetten als ruilwaar.

Tottenham wist Internazionale er in januari van te overtuigen om twintig miljoen euro neer te leggen voor Eriksen, die op dat moment nog maar zes maanden contractduur te gaan had in Londen. De Deense spelmaker had het vanaf zijn aankomst in Italië lastig en wist zich geen moment tot een vaste waarde te ontwikkelen. Eriksen staat na 33 officiële duels voor Inter op 4 goals en 3 assists. De laatste drie wedstrijden mocht hij zelfs niet invallen van Conte.