Van der Vaart gaat helemaal los over drietal: ‘Ik verlang naar Veltman’

Nederland kijkt bij rust tegen een 1-0 achterstand aan tegen Polen. Rafael van der Vaart maakt in de analyse voor de NOS de drie verdedigers Hans Hateboer, Daley Blind en Stefan de Vrij volledig met de grond gelijk. Volgens Van der Vaart zijn ze schuldig aan de tegentreffer, en ook aan het weggeven van andere grote kansen in de eerste helft.

De tegentreffer viel al in de zesde minuut, toen Hans Hateboer diep op de helft van Polen de bal verloor aan de zijlijn. Polen schakelde razendsnel om en Robert Lewandowski stuurde Kamil Jozwiak diep over de linkerflank. De middenvelder sprintte Davy Klaassen eruit en kon zo de zestien van Nederland inlopen, waar hij ook nog Daley Blind te kijk zette. Jozwiak bleef ijzig kalm en stuurde de bal geplaatst langs doelman Tim Krul: 1-0.

OnsOranje staat achter, nadat Hans Hateboer de bal zomaar weggeeft, en Davy Klaassen het niet meer kan herstellen... Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 18 november 2020

"Het is echt rampzalig", zegt Van der Vaart over het defensieve optreden van Oranje. "Als je die eerste goal neemt, wat er allemaal fout gaat: Hateboer gooit in, maar staat vijf meter buiten het veld. Klaassen wordt er uitgelopen, De Vrij zit niet kort. En Daley moet uitstappen en hem (doelpuntenmaker Jozwiak) natuurlijk naar buiten dwingen."

Van der Vaart vervolgt: "Ze doen gewoon helemaal niks, dit is vier, vijf keer gebeurd in één helft! Het was echt hopeloos. Hateboer blijft maar met zijn reet in de zestien." De analist vraagt De Boer om het drietal in de rust te wisselen, maar heeft weinig hoop dat dat zal gebeuren. "Als je jezelf uit de basis wil spelen, hebben die drie achterin dat wel... weet je wat het is: als ze voorin hadden gespeeld, die drie, waren ze in de rust gewoon binnen gebleven. Eigenlijk had dat nu ook moeten gebeuren. Gebeurt niet, want dat is iets van trainers: altijd spitsen."

Van der Vaart verzucht op het laatst: "Ik verlang naar Joël Veltman, bijna, zeg maar..." Veltman maakte in de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1) geen goede indruk bij het tegendoelpunt dat Oranje kreeg. Toen ging Van der Vaart in de rust los over de centrumverdediger van Brighton & Hove Albion. "Wat Veltman daar aan het doen is...", zei hij vorige week. "Hij dekt niet door, daarna draait hij als een Boeing, dan komt Spanje er heel makkelijk uit. Natuurlijk kan de keeper meer doen, maar het begint bij Veltman."