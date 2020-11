Hans Kraay junior: ‘Ik heb een klik met Marokkaanse spelers’

Hans Kraay jr. vertelt in gesprek met verslaggever Mounir Boualin van Voetbalzone over zijn ervaring met Marokkaanse spelers als trainer en als interviewer. Hij steekt onder meer de loftrompet over Hakim Ziyech die hij goudeerlijk noemt en roemt zijn optreden in het verleden toen hij het ondanks grote druk van de fans opnam voor zijn coach.

