Voetbalpraat pleit voor Oranje-debuut: ‘Kijk hoe het uitpakte met De Ligt’

Stefan de Vrij en Daley Blind vormen normaal gesproken het hart van de Oranje-defensie in de Nations League-wedstrijd in en tegen Polen van woensdagavond. In Voetbalpraat wordt echter gepleit voor speeltijd voor Sven Botman. De centrumverdediger werd door bondscoach Frank de Boer bij de selectie nadat Nathan Aké geblesseerd afhaakte in de oefenwedstrijd tegen Spanje (1-1).

"Je haalt hem bij de selectie, dan is hij goed genoeg. Dus waarom niet?", verwees voetbalcommentator Leo Driessen dinsdagavond in Voetbalpraat van FOX Sports naar een mogelijke vuurdoop van Botman. "Of hij goed genoeg is voor het Nederlands elftal? Dat weet nog niemand", gaf analist Kees Kwakman antwoord op zijn eigen vraag. "Als Daley Blind niet speelt vind ik dat je Botman moet opstellen. Je hebt hem als linker centrale verdediger erbij gehaald."

"In de wedstrijd tegen Spanje ging Joël Veltman op die positie spelen (na het uitvallen van Aké, red.)", blikte Kwakman terug op de vriendschappelijke interland van een week geleden. "Laat het dan ook maar zien, je hebt ook niet zoveel meer te verliezen. Natuurlijk moet je winnen van Polen, maar laat het maar zien, Botman. Stel hem maar op, dan weten we het", aldus de voormalig middenvelder van onder meer FC Groningen en Roda JC Kerkrade.

"Matthijs de Ligt lukte niet bij Bulgarije-uit", doelde Kwakman op het dramatische debuut van de Juventus-verdediger in Oranje in maart 2017. Hij werd destijds na een helft al gewisseld door toenmalig bondscoach Danny Blind. "Maar kijk hoe dat is uitgepakt daarna. Het zegt ook niet alles als het niet lukt. Gooi Botman maar voor de leeuwen, vind ik", zo besluit Kwakman. De Boer heeft de definitieve opstelling van Oranje nog niet wereldkundig gemaakt.