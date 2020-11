Vermoedelijke opstelling Oranje: drie nieuwe namen met frisse benen

Het Nederlands elftal komt vanavond voor de laatste keer dit kalenderjaar in actie. Op bezoek bij Polen hoopt Oranje zich te plaatsen voor de Final Four van de Nations League. De ploeg van bondscoach Frank de Boer heeft het echter niet in eigen hand, omdat Italië de beste papieren heeft. Alleen bij een zege op Polen en puntverlies van de Italianen tegen Bosnië & Herzegovina kwalificeert Nederland zich voor de tweede keer op rij voor de beste vier van het UEFA-toernooi.

Vooralsnog kent Nederland een prima interlandperiode. Door een 1-1 gelijkspel tegen Spanje en een 3-1 overwinning op Bosnië & Herzegovina werd een beschermde status afgedwongen voor de loting van de WK-kwalificatie van volgende maand. Oranje blijft Zwitserland voor als de nummer tien van de FIFA-ranglijst (alleen Europese landen meegerekend), met een plek in Pot 1 bij de loting als gevolg. Op weg naar het WK van 2022 worden daardoor de grootste Europese voetballanden ontlopen en is de kans op kwalificatie op voorhand een stukje groter geworden.

Het deelnemersveld van de Final Four komt er deze editie wellicht compleet anders uit te zien. Waar vorig jaar Engeland, Nederland, Portugal en Zwitserland de vier halve finalisten waren, maakt nu alleen Oranje nog kans om zich te plaatsen. De overige drie landen zijn al uitgeschakeld, al is de kans dat Nederland zich kwalificeert ook niet groot. “We hebben het niet in eigen hand. We moeten zorgen dat we drie punten pakken en hopen dat Italië een uitglijder heeft”, zei De Boer dinsdagmiddg tijdens de persconferentie. De keuzeheer denk niet dat Italië punten gaat laten liggen als ze spelen zoals tegen Polen. “Als je ziet hoe ze spelen, dat is echt heel erg goed. Maar dit zijn weer andere omstandigheden. Wij gaan er alles aan doen om drie punten te pakken. We moeten niet achteraf denken: hadden we maar beter ons best gedaan.”

Frank de Boer: 'We behoren tot de toplanden, als alles klopt'

De wedstrijden Polen – Nederland en Bosnië & Herzegovina – Italië beginnen tegelijkertijd om 20.45 uur. De Boer wil vanaf de rust op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Stadion Grbavica in Sarajevo. “Om onze uitgangspositie te weten en hoe we moeten wisselen”, aldus de bondscoach. “Ga je aanvallend wisselen of niet? Ga je va banque spelen als het 0-0 of 1-1 staat? Als de stand het vraagt, zullen we 3-3-4 spelen zoals destijds in Duitsland met Van Dijk als extra spits.” Van Dijk is er door een blessure echter niet bij, waardoor een andere kopsterke speler naar voren zal worden geschoven bij een dergelijk scenario.

Waar De Boer stevig in het zadel zit als bondscoach, zit de Poolse keuzeheer Jerzy Brzeczek op de schopstoel. Bij een nederlaag tegen Nederland is de kans aanwezig dat de Poolse voetbalbond afscheid van hem neemt, zo melden Poolse media. Zijn lot ligt derhalve in de handen van De Boer en zijn elftal. “Daar denk ik niet aan”, reageerde De Boer desgevraagd op een vraag van een Poolse journalist. “Natuurlijk zou het jammer zijn. Ik ken het gevoel om ontslagen te worden en dat kan ik niemand aanbevelen. We proberen een goed resultaat te halen. Hopelijk is hij na de wedstrijd nog altijd de Poolse coach, want hij heeft in het verleden goede resultaten geboekt. Maar het is niet aan mij, de bond zal moeten beslissen.”

De Poolse ploeg moet het vanavond mogelijk stellen zonder Bayern München-aanvaller Robert Lewandowski, die dinsdag door De Boer ‘misschien wel de beste spits ter wereld’ werd genoemd. “Ze zullen hem missen, maar hij speelde in september ook niet tegen ons in Amsterdam en die wedstrijd wonnen we moeizaam. In Polen wordt het ook zwaar, met of zonder Lewandowski als tegenstander”, zegt Georginio Wijnaldum. Breczek heeft de hoop op het meespelen van de 32-jarige aanvoerder nog niet opgegeven. “Ik heb net met Robert gesproken”, zei de Poolse bondscoach dinsdagavond. “Hij kan meetrainen met de ploeg en ik hoop dat alles oké is en dat hij morgen tot onze beschikking staat.”

Vermoedelijke opstelling

De Boer zag deze interlandperiode al verschillende spelers afhaken. Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Marten de Roon en Jasper Cillessen waren al geblesseerd, terwijl Justin Bijlow, Nathan Aké, Teun Koopmeiners, Tonny Vilhena en Steven Bergwijn om uiteenlopende redenen afhaakten. Dinsdag haakte ook Ryan Babel definitief af, daar hij voor de tweede keer op rij positief werd getest op het coronavirus. De Galatasaray-aanvaller is achtergebleven in Nederland om uit te zieken. De Boer heeft geen vervanger opgeroepen. Dit vond hij niet nodig, daar de eventuele vervanger waarschijnlijk toch niet in actie zou komen, zo liet de bondscoach weten. “En bovendien zou die speler dan ook weer in de coronabubbel moeten en dat lijkt me niet handig.”

De vermoedelijke Oranje-opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

De Boer kondigde tijdens het persmoment aan dat hij frisse benen wil in zijn team tegen Polen. Owen Wijndal lijkt daardoor het kind van de rekening te worden. De AZ-back maakte de afgelopen twee interlands een uitstekende indruk en speelde in totaal 170 minuten. Het Algemeen Dagblad verwacht dat hij nu plaats moet maken voor Patrick van Aanholt, die zondagavond tegen Bosnië & Herzegovina tien minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen kwam. De achterhoede zal verder ongewijzigd zijn, zo is de verwachting. Ook het middenveld met Frenkie de Jong, Davy Klaassen en aanvoerder Georginio Wijnaldum blijft naar verwachting intact.

In de voorhoede vinden de meeste wijzigingen plaats. Luuk de Jong speelde zowel tegen Spanje als tegen Bosnië & Herzegovina negentig minuten en lijkt rijp voor een wisselbeurt. De krant verwacht dat Donyell Malen in de punt van de aanval begint. De PSV-spits kwam deze interlandperiode nog niet in actie en lijkt vanavond zijn kans te krijgen. Steven Berghuis begon ook twee keer vanuit de basis en naar verwachting wordt hij op de rechterflank vervangen door Calvin Stengs. Op links lijkt Memphis Depay te starten.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Krul; Dumfries, De Vrij, Blind, Van Aanholt; F. De Jong, Klaassen, Wijnaldum; Stengs, Malen, Depay.