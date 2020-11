Mark van Bommel voelt zich ‘zeker niet te groot’ voor FC Utrecht

Mark van Bommel staat niet onwelwillend tegenover een dienstverband bij FC Utrecht. De clubloze trainer geeft in gesprek met Veronica Inside aan dat hij zich nergens ‘te groot voor voelt’, maar dat hij nog niet is gebeld door de Eredivisie-club. Van Bommel beaamt dat hij goed bij de club uit de Domstad zou passen, maar laat niets los over eventuele onderhandelingen.

In het radioprogramma van Wilfred Genee wordt Van Bommel gevraagd naar een eventueel dienstverband bij FC Utrecht, dat op zoek is naar een opvolger voor de naar Racing Genk vertrokken John van den Brom. “Ik voel me daar zeker niet te groot voor”, aldus Van Bommel aan de telefoon. “Maar ze hebben niet gebeld.” De oud-international zegt dat hij nog niet serieus heeft nagedacht over een dienstverband bij Utrecht omdat hij nog niet is gevraagd. “Pas als je een vraag krijgt, dan ga je het je voorstellen: Wat als ze bellen? Wat zou ik doen? Hoe ziet het eruit? Als je de vraag krijgt, ga je er pas echt over nadenken.”

Van Bommel is het eens met de stelling dat hij goed zou passen in Stadion Galgenwaard. “Ja, qua werklust heb ik ook wel wat mensen in je willen zien. Dat je er alles aan doet, dat pas ook wel bij die club. Maar dat wil niet zeggen dat andere clubs afvallen”, zo houdt hij een slag om de arm. Van Bommel werd door Willem van Hanegem genoemd als optie bij Feyenoord als Dick Advocaat na dit seizoen vertrekt. “Dat is hetzelfde verhaal als wat ik net zei”, reageert Van Bommel. “Als die vraag komt, dan ga je er pas echt over nadenken. Als een afwasmachine niet kapot gaat, dan denk je er ook niet over na om een nieuwe te kopen."

De ex-trainer van PSV krijgt van Genee de vraag of hij de afgelopen weken is gepolst. “Ja, er zijn meerdere vragen gesteld”, aldus Van Bommel, zonder te onthullen door welke clubs hij benaderd is. “Wat dat betreft is het best druk.” Hij legt uit wat voor vragen hij krijgt: “Als er bij ons iets gebeurt, aan het einde van het seizoen of tijdens het seizoen, sta je daar open voor? Ik sta in principe open voor heel veel. Of het concreet is? Tja, het is maar hoe je het wil noemen.” Van Bommel benadrukt dat men vanavond geen persbericht hoeft te verwachten over een aanstelling bij FC Utrecht. “Nee, dan bel ik jullie wel”, zo sluit hij af.

FC Utrecht heeft bij monde van technisch directeur Jordy Zuidam al laten weten dat de clubleiding de tijd neemt om een nieuwe trainer aan te stellen. René Hake is voorlopig aangesteld als interim-trainer. Wanneer hij goed presteert sluit clubeigenaar Frans van Seumeren niet uit dat hij definitief wordt aangesteld. “Hij krijgt tot de winterstop de kans en als hij het goed doet dan blijft hij ook na de winterstop”, aldus Van Seumeren eerder tegenover Veronica Inside.