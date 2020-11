Kraay junior tipt keeper bij Feyenoord: ‘Is hij transfervrij? Doe maar dan'

Feyenoord maakte vrijdag bekend dat eerste keeper Justin Bijlow dit kalenderjaar niet meer in actie kan komen door een voetblessure. Hans Kraay junior noemt de lange absentie van de sluitpost ‘het slechtste wat Feyenoord kon overkomen’. De analist stelt voor dat de Rotterdammers een extra keeper in huis halen die de concurrentiestrijd moet aangaan met Nick Marsman.

Bijlow is bezig aan een sterk seizoen en werd beloond met een oproep voor het Nederlands elftal nadat eerste keeper Jasper Cillessen afhaakte met een blessure. Een dag voordat Bijlow zich bij Oranje moest melden ging het mis. In de warming-up voorafgaand aan het duel met FC Groningen (2-0 winst) raakte hij geblesseerd. Onderzoek wees uit dat Bijlow maanden nodig heeft om te herstellen.

“Dit is voor Feyenoord nog veel slechter dan dat je een tijdje zonder 'nummer negen' moet spelen", zegt Kraay junior bij FOX Sports. Hij doelt op de afwezigheid van Nicolai Jörgensen en Robert Bozeník, de Feyenoord-spitsen die al wekenlang afwezig zijn door blessureleed. "Een tijd zonder Jörgensen en Bozeník... Dit is het allerslechtste wat je kan gebeuren, want Bijlow is de beste keeper van Nederland." Met Ramón ten Hove heeft trainer Dick Advocaat nog een derde keeper achter de hand.

Marsman was tegen Groningen de vervanger van Bijlow en zal naar verwachting ook de komende weken gaan keepen. Kraay junior denkt Feyenoord er goed aan doet om nog een doelman aan te trekken. “Ik denk wel dat ze een concurrent voor Nick Marsman moeten halen. Als Warner Hahn transfervrij is, geen club heeft, dan mag je?", vraagt Kraay jr. zich hardop af, kijkend naar de gesloten transfermarkt. "Doe dat maar dan. Haal er maar een keeper bij." Hahn, die tussen 2014 en 2017 onder contract stond bij Feyenoord, is clubloos na zijn vertrek bij sc Heerenveen afgelopen zomer.