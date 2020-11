Kluivert: ‘Dat irriteerde me zo erg dat ik zei: het is tijd voor een verse stap’

Justin Kluivert maakte vlak voor het sluiten van de transfermarkt op huurbasis de overstap van AS Roma naar RB Leipzig. De 21-jarige buitenspeler zag zijn kansen op speeltijd in Rome slinken door een nieuwe speelstijl en het aantrekken van Pedro, en dus koos hij eieren voor zijn geld. In gesprek met het Algemeen Dagblad gaat de ex-Ajacied in op zijn tijdelijke vertrek bij Roma.

Voor de coronaciris kwam Kluivert regelmatig aan spelen toe bij Roma. Daarna nam de speeltijd af en zat hij tegen Parma niet eens bij de wedstrijdselectie. Trainer Paul Fonseca liet weten dat hij Kluivert niet nodig had op basis wat hij gezien had op de trainingen. Vervolgens zei de coach dat hij de aanvaller niet kwijt wilde. Kluivert koos uiteindelijk voor een vertrek op huurbasis. “Ik heb hem nog een bericht gestuurd dat het niet was gelopen zoals ik had verwacht en dat ik daarom nu een stap zette voor mijn eigen carrière”, legt Kluivert uit. “We hebben elkaar succes gewenst. Hij zei dat ik mijn kop omhoog moest houden omdat hij de kwaliteiten in me ziet. Het is rot dat het zo liep, maar van een haatrelatie is totaal geen sprake.”

Kluivert zegt dat ondanks zijn bijrol bij Roma zijn instelling onveranderd bleef. “Ik wilde er in het nieuwe seizoen vol voor gaan. Maar als de club een concurrent haalt en met twee nummers tien gaat spelen, merk je dat het lastig wordt. Juist op het moment dat ik meer van mezelf verwacht en eis, bleef ik weinig spelen”, legt de buitenspeler uit. “Dat irriteerde me zo erg dat ik zei: het is tijd voor een nieuwe en verse stap. Ik wil niet nog zo'n seizoen meemaken. Dan grijp ik liever ergens anders mijn kans.”

De interesse van RB Leipzig kwam niet uit de lucht vallen. De Duitse topclub had al langer belangstelling en waagde eerder in de transferperiode al een poging om Kluivert aan te trekken. Omdat Kluivert, dit Bundesliga-seizoen goed voor 65 speelminuten verdeeld over twee wedstrijden, in eerste instantie voor zijn kans wilde gaan bij Roma, weigerde hij een overstap naar de Bundesliga. Uiteindelijk ging hij toch overstag. “Omdat ik er in het begin dus niet voor openstond, kwam het best laat op gang. Mijn zaakwaarnemer zei toen weer: ze zijn echt geïnteresseerd. En toen hebben we veel gebeld. Het goede gevoel groeide. Bij de club, bij het team, bij de trainer. Ik tekende op de laatste dag van de transferperiode bij een supermooie club met Champions League-voetbal. Ik had er echt veel zin in.”

Kluivert had tijd nodig om zich aan te passen bij Leipzig en kwam daardoor aan het begin van het seizoen weinig aan spelen toe. Inmiddels is hij fit en zegt hij de speelwijze bijna helemaal onder de knie te hebben. Hij noemt Leipzig een ‘ideale stap’ en denkt als aanvaller beter uit de voeten te kunnen in Duitsland dan in Italië. “Het is tijd om gas te geven. Dit seizoen moet het gebeuren”, aldus Kluivert, die niet weet of hij als voetballer verder was geweest als hij bij Ajax was gebleven. “Dan had ik wel meer gespeeld, denk ik. Maar ik heb in Italië zoveel geleerd. En nu zit ik bij een mooie club waar ik me dit seizoen kan laten zien. Dat ben ik ook van plan. Ik train hard. Hopelijk volgen snel de eerste negentig minuten. Mijn laatste volledige wedstrijd? Die kan ik me amper herinneren."