Teun Koopmeiners haakt af bij Oranje; De Boer roept geen vervanger op

Teun Koopmeiners verlaat het trainingskamp van het Nederlands elftal, zo maakt de KNVB bekend in een persbericht. De 22-jarige middenvelder, die in het oefenduel met Spanje van woensdag (1-1) negentig minuten op de bank bleef, ondervindt nog te veel last van een blessure. Hij is daardoor niet inzetbaar in de wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Polen in de Nations League, metlde de voetbalbond.

In overleg met de medische staf is besloten Koopmeiners terug naar zijn club AZ te laten gaan. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger op, waardoor de selectie van Oranje nu uit 23 spelers bestaat. Het uitvallen van Koopmeiners is een volgende domper voor De Boer, die Steven Bergwijn en Tonny Vilhena al zag uitvallen vóór het duel met Spanje en tijdens die wedstrijd ook Nathan Aké kwijtraakte door een blessure.

Woensdag werd middenvelder Ryan Gravenberch van Ajax nog toegevoegd aan de selectie van Oranje, terwijl Sven Botman donderdag zijn entree maakte als vervanger van Aké. De Boer zag vóór'de interlandperiode ook verschillende spelers afhaken. Mohamed Ihattaren kon zich niet melden vanwege ziekte, terwijl Feyenoord-keeper Justin Bijlow zich geblesseerd afmeldde. Virgil van Dijk, Jasper Cillessen, Marten de Roon en Matthijs de Ligt konden door blessures niet opgeroepen worden.

Het Nederlands elftal speelt zondag het Nations League-duel tegen Bosnië-Herzegovina. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam begint om 18:00 uur. Volgende week woensdag staat de confrontatie met Polen op het programma. Dat is de laatste groepswedstrijd van de Nations League; het duel wordt gespeeld in Chorzów en begint om 20:45 uur.