Barcelona-icoon haalt wéér uit naar ‘door Cruijff geobsedeerde’ Van Gaal

Hristo Stoichkov heeft zich in het verleden al vaker negatief uitgelaten over Louis van Gaal en de woede bij de oud-aanvaller uit Bulgarije is nog steeds niet verdwenen. De clubicoon grijpt een uitgebreid interview met Mundo Deportivo aan om nog maar eens duidelijk te maken hoe hij denkt over de trainer die hij in het seizoen 1997/98 meemaakte in Barcelona. Stoichkov geeft in deze periode verschillende interviews vanwege het verschijnen van zijn biografie.

Volgens Stoichkov had van Van Gaal een obsessie voor zijn voorganger Johan Cruijff. "Mensen die iconen die geschiedenis hebben geschreven niet waarderen verdienen geen respect", stelt de voormalig spelmaker uit Bulgarije zonder omhalen. "Maar voor iemand als Van Gaal was het simpelweg niet mogelijk om een grootheid als Cruijff te negeren. Daarmee sneed hij zichzelf ook in de vingers. Op de eerste dag kwam hij de kleedkamer binnen en zei dat het rook naar Johan Cruijff."

Stoichkov liet destijds duidelijk weten hoe hij dacht over Van Gaal. "Ik zei hem ook een paar keer in zijn gezicht: "Kijk waar ik sta als voetballer en hoe ver jij het hebt geschopt als speler. Ze hebben je bij Ajax weggestuurd omdat je er niets van bakte'. De clublegende van Barcelona had overigens geen klachten over de trainer van Gaal. "Maar er speelden meer dingen mee en dat heb ik hem ook duidelijk verteld." Stoichkov geeft een voorbeeld van de moeizame werkrelatie. "Van Gaal wilde een keer met ons meetrainen. Ik schoot een keer expres een bal tegen zijn hoofd, waarna de bal in het doel verdween. Hij vierde het vervolgens door rondjes te gaan rennen."

De gewezen aanvaller, die met Barcelona de Europacup I veroverde in 1992, is wél positief over zijn voormalige ploeggenoot Ronald Koeman, de huidige coach van de Catalanen. "Hij is opgegroeid met de filosofie van Johan Cruijff en weet dus wat hij moet doen. Ronald heeft kijk op het spelletje en weet waar hij spelers moet neerzetten. Als hij Frenkie de Jong als verdediger gebruikt is dat omdat hij altijd iets goed doet met de bal. Ronald is in staat om het beste uit de kwaliteiten van een speler te halen", aldus de hoopvolle Stoichkov.