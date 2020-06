Hristo Stoichkov haalt vernietigend uit naar ‘imbeciel’ Louis van Gaal

Het is aan Louis van Gaal te wijten dat Juan Román Riquelme niet slaagde bij Barcelona, zo oordeelt Hristo Stoichkov vrijdag in gesprek met Radio Impacto. Riquelme streek in 2002 neer bij Barcelona, dat de spelmaker voor elf miljoen euro overnam van Boca Juniors. De verwachtingen waren hooggespannen, maar in drie jaar tijd speelde Riquelme slechts dertig competitieduels voor Barcelona. Twee van zijn drie seizoenen bracht hij op huurbasis door bij Villarreal; na die huurperiode transfereerde hij definitief naar de club.

Van Gaal leek vanaf het eerste moment al weinig vertrouwen te hebben in Riquelme, die op 24-jarige leeftijd werd binnengehaald. Hij noemde zijn komst een 'politieke transfer' die werd georkestreerd door de clubleiding en niet door de trainer zelf. Als Van Gaal al een beroep deed op de nieuwkomer, posteerde hij Riquelme op een van de flanken en niet op zijn voorkeurspositie van aanvallende middenvelder. Stoichkov speelde zelf tussen 1990 en 1995 en tussen 1996 en 1998 voor Barcelona. Zijn laatste seizoen was eveneens onder Van Gaal.

De 54-jarige Bulgaar krijgt in gesprek met het Argentijnse radioprogramma de vraag voorgelegd waarom Riquelme niet slaagde bij Barcelona. "Omdat hij een imbeciel als Van Gaal als trainer had. Dat lijkt me duidelijk", haalt hij uit. "Dat hij het niet heeft gered, komt door de wijze waarop Van Gaal hem liet spelen. Ik genoot van zijn doelpunten, zijn passes en zijn trucs. Maar je kunt iemand niet maken tot iets wat hij niet is. Dat is gewoon onmogelijk." Zelf had Stoichkov ook geen goede relatie met Van Gaal, verklapt hij.

De 83-voudig international van Bulgarije kwam in de eerste helft van het seizoen 1997/98 slechts tweemaal in actie met Van Gaal als trainer. In januari mocht hij vertrekken naar CSKA Sofia. "Ik heb het zwaar gehad onder hem. Hij stapte de kleedkamer binnen en zei dat er een Cruijffiaanse sfeer hing bij Barcelona. Nou, Cruijff en hij waren er. Dat is echt iets anders", maakt Stoichkov duidelijk. Hij stopte zelf in 2003 als voetballer, terwijl Riquelme doorging tot 2014. De Zuid-Amerikaan sloot zijn loopbaan af bij Argentinos Juniors in zijn geboorteland.