Doorbraak ‘nieuwe Ansu Fati’ bij Barcelona lijkt slecht kwestie van tijd

Ronald Koeman is druk bezig met het Barcelona van de toekomst en volgens Sport komt dat de jeugdopleiding van de Catalanen alleen maar ten goede. De Spaanse krant pakt donderdag uit met een verhaal over Alex Balde, een zeventienjarige linksback uit de eigen opleiding die wordt gezien als de toekomstige opvolger van Jordi Alba in het Camp Nou. De term 'de nieuwe Ansu Fati' komt zelfs voorbij.

Volgens berichten in de Spaanse media heeft Koeman geen vertrouwen in de kwaliteiten van Junior Firpo, de back-up van Alba op de linksbackpositie. Het idee bij de technische leiding van Barcelona is om Balde op korte termijn toe te voegen aan de A-selectie. De jonge vleugelverdediger wordt geroemd om zijn fysieke kracht en diens vermogen om de gehele linkerflank te bestrijken. Balde is daarnaast ook een technisch vaardige speler, zo klinkt het.

Barcelona is bereid om Junior Firpo in de transferperiode in januari te laten gaan, met Internazionale als mogelijke toekomstige werkgever van de linksback. Koeman zou zelfs liever de rechtsbenige Sergiño Dest aan de linkerkant van de verdediging posteren, wat aangeeft dat de rol van Junior Firpo in Barcelona lijkt te zijn uitgespeeld. Ondertussen wordt achter de schermen gewerkt aan het laten doorstromen van Balde, die indruk heeft gemaakt in jeugdwedstrijden van de Catalaanse grootmacht en tijdens jeugdinterlands van Spanje.

De stormachtige ontwikkeling van Balde is niet onopgemerkt gebleven in de rest van Europa. Chelsea en Liverpool zouden de jeugdige vleugelverdediger graag wegplukken uit de Barcelona-opleiding. De speler zelf echter wil volgens Sport echter niets liever dan doorbreken in het Camp Nou. Men verwacht dat Balde, die afgelopen zomer werd gepromoveerd naar het B-elftal, binnen afzienbare tijd een kans krijgt van Koeman in de hoofdmacht.