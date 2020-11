‘Met zijn stijl van keepen kon Bizot daar niet veel aan doen’

Marco Bizot maakte woensdagavond zijn debuut in het Nederlands elftal. De 29-jarige keeper slaagde er tegen Spanje niet in om zijn doel schoon te houden: 1-1. Hij kreeg na achttien minuten spelen een doelpunt om zijn oren. Hij had geen antwoord op een schot van Real Betis-middenvelder Sergio Canales in de verre hoek. “Met zijn stijl van keepen kon hij daar niet veel aan doen”, reageert oud-keeper Edward Metgod in gesprek met De Telegraaf.

Bij afwezigheid van de geblesseerde Jasper Cillessen koos bondscoach Frank de Boer er voor om Bizot te laten debuteren tegen Spanje. In de komende Nations League-wedstrijden tegen Bosnië & Herzegovina en Polen zal Norwich City-keeper Tim Krul het doel verdedigen. Bizot had tegen Spanje een aantal goede reddingen in huis, maar kon de 0-1 niet voorkomen. “Bizot is een doelman die ballen vaak met zijn lichaam probeert te blokkeren en veel met zijn voeten doet: een solide tegenhouder zonder franje”, zegt Metgod. “Bij de 0-1 ging de bal weliswaar langs zijn linkerbeen, maar Sergio Canales kon van dichtbij vrij inschieten. Marco lijkt me een bijzonder zelfkritische jongen, die zichzelf in dit geval echter niets hoeft aan te rekenen.”

Pierre van Hooijdonk vindt dat Bizot niet vrijuit ging bij het tegendoelpunt. "Ik denk dat als Bizot deze goal terugziet, dat hij denkt: ik had hier meer kunnen doen", zei Van Hooijdonk in de rust van de wedstrijd bij de NOS. "De fout zit hem natuurlijk ook in het doordekken, Veltman die toch de deur open zet. Maar kijk, bij dit schot... die mag er wel in, maar niet op de plek waar die nu tegen het net komt. Dat is namelijk een meter van de paal. Ik vind alles wat in het zijnet komt, dat is oké, maar de rest moet voor de keeper zijn."

De zestigjarige Metgod, oud-keeper van onder meer Sparta Rotterdam, beoordeelt het debuut van Bizot in Oranje met een ruime voldoende. “Zijn eerste lange bal belandde gevaarlijk in de voeten van een Spanjaard, maar zijn volgende opening naar de zijkant was prima. Net zoals zijn reddingen op de inzetten van Álvaro Morata, Héctor Bellerín en Adama Traoré dat waren. En elke vallende bal op Luuk de Jong was goed, dat bleek tegen Spanje een kwaliteit.” Metgod is zeer te spreken over de kwaliteiten van de AZ-keeper. “Dat hij zo vaak wordt opgeroepen voor Oranje is niet voor niks. Hij is een Noord-Hollander. En dat zijn over het algemeen noeste werkers en betrouwbare gasten. Zo komt hij ook op me over.”

AZ-trainer Arne Slot is trots op Bizot en prijst hem in de krant. Volgens de coach is de keeper sterk teruggekomen na een mindere periode eerder dit seizoen. “Hij maakte aan het begin van dit seizoen een aantal fouten en kreeg een hoop over zich heen. Marco speelt al 3,5 jaar bij AZ en is die hele periode hartstikke constant. Maar elke speler kent vroeg of laat weleens een mindere periode en bij een keeper valt dat nu eenmaal meer op. Dan is het de kunst om die periode zo kort mogelijk te houden. En dat heeft hij – gezien de duels met Real Sociedad en sc Heerenveen –uitstekend gedaan. Marco is bijzonder steady.”