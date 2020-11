Braziliaanse droom komt uit voor FC Twente-spits Danilo

FC Twente-spits Danilo Pereira is opgeroepen voor de Olympische ploeg van Brazilië, zo laat de Braziliaanse voetbalbond weten via de officiële kanalen. De Braziliaanse spits, die door Ajax is verhuurd aan de Tukkers, mag zich gaan melden bij de selectie van André Jardine. Hij profiteert van verschillende afmeldingen door blessureleed en een positieve coronatest. Danilo maakt dit seizoen tot dusver een goede indruk bij FC Twente. Met acht doelpunten in acht wedstrijden is hij momenteel de topscorer van de Eredivisie.

Ajax-aanvaller Antony meldde zich al geblesseerd af. Ook Lazio-verdediger Luiz Felipe (blessure) en Spartak Moskou-verdediger Ayrton Lucas (corona) kunnen niet in actie komen, wat Jardine heeft doen besluiten om vervangers op te roepen. Behalve Danilo mogen ook Famalicão-middenvelder Gustavo Assunção en Lokomotiv Moskou-verdediger Murilo zich melden. “Weer een droom die uitkomt”, schrijft Danilo op Instragram. “Ik bedank God voor de mogelijkheid om het shirt te dragen waar ik altijd al van droomde.”

Danilo is niet de enige speler uit de Eredivisie die is opgenomen in de Olympische ploeg van Brazilië. Met David Neres treft hij een aanvaller die hij kent van Ajax, terwijl ook PSV-middenvelder Mauro Júnior is opgeroepen. Danilo kan zaterdag zijn debuut gaan maken in het beloftenteam (14.00 uur Nederlandse tijd) tegen Zuid-Korea in het Al Salam Stadion in Egypte. Op 17 november staat het oefenduel met Egypte op het programma.