Driessen: ‘Hij is beter dan De Roon en kan in combinatie met De Jong spelen’

Valentijn Driessen is blij dat Davy Klaassen na drie jaar afwezigheid is teruggekeerd in de selectie van het Nederlands elftal. De verslaggever van De Telegraaf geeft hoog op over de middenvelder van Ajax, die hij persoonlijk beter vindt dan Marten de Roon. Bondscoach Frank de Boer verklapte dinsdag op de persconferentie al dat Klaassen woensdagavond tegen Spanje speeltijd zal krijgen.

"Ik denk dat Klaassen een betere speler is dan De Roon", werpt Driessen op in Voetbalpraat van FOX Sports. "En dat hij het Nederlands elftal straks beter maakt en in de combinatie met Frenkie de Jong kan spelen." Presentator Vincent Schildkamp vraagt zich af waarom Klaassen zolang is overgeslagen bij Oranje. "Ik weet niet of dat vreemd is, dat kan zo zijn", antwoordt Driessen. "Ik weet niet precies hoe dat gaat, ik kijk niet al die wedstrijden om die spelers te selecteren."

"Het is natuurlijk ook niet sexy als je tegen degradatie vecht in de Bundesliga", verwijst analist Kenneth Perez naar vorig seizoen, toen Klaassen met Werder Bremen op sportief gebied een zware tijd doormaakte. "En De Roon is met Atalanta de Champions League aan het veroveren. En als De Roon je bevalt als trainer, dan kijk je niet naar Klaassen. Nou komt Klaassen terug in onze competitie en is gelijk één van de allerbeste spelers. Die heeft nu ook zichzelf ontwikkeld met het afpakken van ballen, het in de zestien komen en goals maken die er toe doen."

"Frank de Boer is natuurlijk gek op de Ajax-filosofie en Klaassen kent die natuurlijk heel goed. Nou, dan is die link sneller gelegd dan daarvoor", voegt Perez daaraan toe. De Boer was dinsdag op het persmoment duidelijk over de speelkansen van Klaassen tegen Spanje. "Davy gaat zeker spelen. Hij gaat zeker minuten maken, ja. Morgen tegen Spanje gaat hij zeker spelen", aldus de keuzeheer van Oranje. De vriendschappelijke ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA begint woensdagavond om 20.45 uur.