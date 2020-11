Liverpool ziet basiskracht nu al wegvallen voor wedstrijd tegen Ajax

Het lijkt erop dat Liverpool voorlopig geen beroep kan doen op Trent Alexander-Arnold. Verschillende Engelse media, onder wie de Daily Mail en The Times, weten te melden dat de 22-jarige vleugelverdediger in de wedstrijd tegen Manchester City van afgelopen zondag (1-1) een kuitblessure heeft opgelopen, die hem vier weken aan de kant houdt. Alexander-Arnold mist in dat geval de Champions League-wedstrijd tegen Ajax op 1 december.

Alexander-Arnold moest zich in de uitwedstrijd tegen Manchester City na 63 minuten spelen laten vervangen door James Milner. Met een van pijn vertrokken gezicht zocht de vleugelverdediger de dug-out van het Etihad Stadium op en manager Jürgen Klopp liet na afloop weten dat hij voorlopig geen beroep zou kunnen doen op de Engels international. “Hij zal niet kunnen spelen voor Engeland. We zullen maandag zien, na de scan”, zo liet Klopp optekenen.

Vanwege de kuitblessure meldde Alexander-Arnold zich al af bij het Engelse nationale team, dat het deze interlandperiode opneemt tegen België en IJsland in de Nations League. Uit de door Klopp aangekondigde scan is klaarblijkelijk verder gebleken dat Alexander-Arnold de komende vier weken zal ontbreken bij Liverpool.

Het betekent dat Alexander-Arnold in ieder geval ontbreekt in de wedstrijden tegen Leicester City (21 november), Atalanta (25 november), Brighton & Hove Albion (28 november) en Ajax (1 december). Voor Klopp is de afwezigheid van de vleugelverdediger een behoorlijke aderlating, want hij is de tweede pion in zijn defensie die nu voorlopig afwezig is. Virgil van Dijk staat met een zware knieblessure maanden aan de kant.