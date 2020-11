De Telegraaf: ADO wil topkandidaat zo snel mogelijk aanstellen

Ruud Brood is volgens De Telegraaf topkandidaat om de nieuwe trainer van ADO Den Haag te worden. De clubloze 58-jarige trainer staat volgens de krant bovenaan het wensenlijstje van de Haagse clubleiding. Brood zit zonder club nadat hij op 31 december 2019 werd ontslagen bij NAC Breda. Afgelopen zaterdag nam ADO afscheid van Aleksandar Rankovic.

Brood was eerder werkzaam als trainer bij Heracles Almelo, RKC Waalwijk, NEC, Roda JC Kerkrade en NAC Breda. Daarnaast was hij geruime tijd assistent-trainer van Phillip Cocu bij PSV. Brood was ook afgelopen zomer al in beeld bij ADO Den Haag, maar destijds kozen algemeen directeur Mohammed Hamdi en het hoofd technisch hart Martin Jol voor Rankovic.

ADO wil zo snel mogelijk een nieuwe trainer aanstellen, zodat hij de komende twee weken gedurende de interlandperiode met de spelersgroep kan werken. Op zondag 22 november moet ADO Den Haag weer aan de bak, want dan staat de belangrijke uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op het programma. De ploeg van Henk Fraser ging ADO afgelopen weekend voorbij op de ranglijst.

Rankovic lag al langere tijd onder vuur bij de nummer zestien van de Eredivisie. Na de 2-4 nederlaag van afgelopen zaterdag tegen FC Twente kreeg hij zijn ontslag. Het was de eerste klus van de voormalige assistent van Sparta-trainer Henk Fraser als hoofdtrainer. In acht wedstrijden verzamelde hij met ADO slechts vier punten.