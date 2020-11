Ten Hag: ‘We wilden hem wel in het zicht houden en zeker niet verkopen’

Danilo Pereira da Silva, kortweg Danilo, is buitengewoon aan het seizoen bij FC Twente begonnen. De door Ajax verhuurde spits was voorlopig goed voor zes doelpunten en vier assists in zijn eerste zeven Eredivisie-wedstrijden voor de club uit Enschede. De ontwikkeling van Danilo is niet onopgemerkt gebleven bij Erik ten Hag, die overigens niet verrast zegt te zijn door diens uitstekende prestaties.

“Als je na een paar jaar Jong Ajax nog niet in het eerste elftal speelt, of bij de selectie zit, dan is het beter om elders een jaar ervaring op te doen. We wilden hem wel in het zicht houden en zeker niet verkopen”, geeft Ten Hag te kennen in gesprek met TC Tubantia. Danilo speelde voorafgaand aan zijn huurperiode drie wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax, waarin hij één doelpunt voor zijn rekening nam. “Nee, hij verrast me niet. Ik had dit wel verwacht. Er was veel interesse voor hem, ook vanuit het buitenland, maar dit is de beste stap voor hem.”

“Bij Twente zijn de ruimtes veel groter dan bij Ajax. En dan komt hij in zijn kracht te spelen”, gaat Ten Hag verder. De 21-jarige Danilo werd door Ajax in 2017 overgenomen van het Braziliaanse Santos en heeft voorlopig nog een contract tot medio 2022 in Amsterdam. “Danilo is een intelligente speler, die in 'de box' dodelijk is. Hij moet alleen fysiek nog aansterken. Ik vind zijn ontwikkeling mooi om te zien. Ik gun het hem ook enorm, want hij is een hartstikke leuke, goede jongen.”

“Hij is een echte Braziliaan, dus hij is veel bezig met muziek en hij is altijd vrolijk”, voegt FC Twente-trainer Ron Jans toe. De Tukkers hebben in de huurovereenkomst een doorverkooppercentage bedongen, maar weten tegelijkertijd dat Danilo volgend seizoen niet meer in Enschede zal spelen. “Hij is ontzettend grappig, maar hij werkt ook keihard in het drukzetten. Bij Ajax hebben ze hem echt goed afgeleverd, hij is vrij compleet. Hij is een echte doelpuntenmaker. Op de trainingen zag je in de eerste twee weken soms spelers kijken: jeetje, hij schiet alles erin.”