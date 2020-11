Ronald Koeman heeft ‘niets afwijkends’ gezien aan Lionel Messi

Ronald Koeman wil niets weten van de kritiek die Lionel Messi kreeg op zijn gebrekkige wedstrijdinstelling. De trainer van Barcelona kreeg vrijdag op de persconferentie een spervuur aan vragen over zijn 33-jarige sterspeler en ging geen moment mee in de kritiek van de aanwezige journalisten.

Een tamelijk bizar filmpje uit de wedstrijd tegen Dynamo Kiev (2-1 winst) van Messi werd de afgelopen dagen razendsnel verspreid. Te zien is hoe Messi weigert enige moeite te doen om achter Oleksandr Andrievsky aan te lopen, die met de bal aan de voet de middellijn oversteekt. Koeman vindt de kritiek op basis van het filmpje overdreven. "Ik denk niet dat het nodig is om hier weer op in te gaan. Van elke speler kun je een foto maken terwijl hij wandelt", aldus de oefenmeester.

Messi doet geen moeite en gaat met deze actie de wereld over! ???? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 5 november 2020

Koeman vindt ook niet dat er iets op de instelling van Messi aan te merken is. "Ik heb hem niet zien wandelen en ben er ook niet in geïnteresseerd. Zijn houding is uitstekend. Als je verdeeldheid wil zaaien, dan is dat jouw probleem. Hij heeft nog steeds veel kwaliteit en is belangrijk voor ons. Mentaal is hij sterk, ik zie hem genieten. Hij is een winnaar en net als iedereen heeft hij het moeilijker als het even niet gaat zoals hij wil, maar hij is erg betrokken bij de hele situatie."

Messi krijgt dit seizoen veel kritiek op zijn prestaties. De Argentijn wist nog geen enkel velddoelpunt te maken, maar scoorde wel vier keer uit een strafschop. Koeman neemt het opnieuw op voor de routinier. "Leo is een geweldige speler en we willen hem daar op het veld hebben waar hij gevaarlijk kan worden. Hij is vooral in de aanval erg belangrijk en heeft op verschillende posities gespeeld, zoals als valse negen of als vleugelspeler. Wij geloven in hem en hij zorgt altijd voor problemen bij de tegenstander."