‘Als Ajax met Schuurs en Martínez verder gaat, verliezen ze van Utrecht’

FC Utrecht neemt het zondag op eigen veld op tegen Ajax en Aad de Mos is ervan overtuigd dat de drie punten in Stadion Galgenwaard achterblijven. De oud-trainer ziet de thuisploeg als favoriet tegen de koploper van de Eredivisie, die afgelopen dinsdag nog met 1-2 won op bezoek bij FC Midtjylland in de groepsfase van de Champions League.

“Utrecht gaat winnen”, reageert De Mos bij Veronica Inside. “Ze moeten ook winnen, anders wordt de positie van John van den Brom onhoudbaar. Mocht Utrecht verliezen, dan moeten ze naar beneden gaan kijken. Dan komen die ploegen wel erg dichtbij.” Van den Brom zit zondag naar alle waarschijnlijkheid voor de laatste keer op de bank bij FC Utrecht, daar hij op het punt staat om naar Racing Genk te verkassen.

Bekijk de samenvatting van FC Midtjylland - Ajax

Ajax won de laatste drie Eredivisie-wedstrijden met ruime cijfers, terwijl FC Utrecht afgelopen weekend met 4-1 onderuit ging tegen Heracles Almelo. Desondanks verwacht De Mos een overwinning voor het team van Van den Brom. “Ajax heeft het altijd moeilijk daar. En met alle respect: als je met dit centrum verder gaat, met Perr Schuurs en Lisandro Martínez, dan ga je verliezen van Utrecht hoor."

Schuurs en Martínez vormden afgelopen dinsdag tegen Midtjylland het centrale duo. Het tweetal maakte geen sterke indruk. Schuurs werd na een uur spelen met al geel op zak gewisseld. Ajax en FC Utrecht ontmoeten elkaar zondag voor de honderdste keer in de Eredivisie; de Amsterdammers wonnen 61 keer (19 keer gelijk, 19 keer verlies), waaronder de laatste drie onderlinge duels.