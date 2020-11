Been: ‘Ik verwacht hem in de spits bij Feyenoord, Berghuis is geen oplossing’

Dick Advocaat kiest de laatste weken steevast voor Bryan Linssen als diepste spits bij Feyenoord, omdat Nicolai Jörgensen en Robert Bozenik vanwege blessures niet inzetbaar zijn en er verder weinig alternatieven voorhanden lijken te zijn. Analist Mario Been zou donderdagavond in het Europa League-duel met CSKA Moskou echter graag zien dat Luciano Narsingh op die positie de voorkeur krijgt van Linssen.

"Feyenoord moet deze wedstrijd winnen van CSKA Moskou, dus ik verwacht dat hij (Advocaat, red.) voor snelheid gaat kiezen en dan kom je natuurlijk toch uit op Narsingh", voorspelt Been in het programma Voetbalpraat van FOX Sports. "We hebben een hoop gezien de laatste tijd, we hebben Linssen op die positie gezien. We hebben Steven Berghuis daar ooit gezien, maar Berghuis in de spits is ook geen oplossing, omdat hij altijd wegloopt."

"Dan kom je op Naoufal Bannis en ze hebben Dylan Vente weer bij de selectie gehaald", vervolgt Been zijn analyse over de club die hij tussen 2009 en 2011 coachte. "Bannis heeft het naar behoren gedaan, hij schoot (kopte, red.) de winnende erin tegen FC Emmen. Hij is degene die het meest in de buurt komt van een spits, de rest is allemaal een beetje gekunsteld. Maar ik verwacht dat Advocaat toch voor de gevestigde orde kiest en niet voor een speler (Bannis, red.) die op dit niveau nog niet al te veel heeft bewezen."

Volgens Been is het overigens geen issue dat Bannis pas achttien jaar oud is. "Vente heeft bij Feyenoord al in de Champions League gespeeld tegen Manchester City. Die zit er nu ook bij. En ik geloof dat Advocaat hem momenteel nog ietsje beter vindt dan Bannis. Ik denk alleen dat op dit moment het probleem bij Jong Feyenoord is dat ze nooit spelen en trainen. Dan is het heel moeilijk om gelijk ritme te hebben. Ik denk daarom dat Advocaat gewoon voor de gevestigde namen gaat kiezen", zo besluit Been.