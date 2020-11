Van der Vaart ziet ideale opvolger van Ziyech bij PSV rondlopen

Rafael van der Vaart kijkt in zijn rol van analist met veel genoegen naar de verrichtingen van Mohamed Ihattaren. De voormalig middenvelder zou dolgraag zien dat de spelmaker van PSV de overstap maakt richting concurrent Ajax. In de optiek van Van der Vaart is het niet onverantwoord om tientallen miljoenen euro's neer te leggen voor de pas achttienjarige Ihattaren.

"Als ik Ajax was, had ik PSV gebeld voor Ihattaren", zegt Van der Vaart zonder omhalen in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Als PSV 30 miljoen had gevraagd, had ik gezegd: 'hier heb je 35 en we praten nergens meer over'." Volgens de analist kan Ajax wel een echte aanjager op het middenveld gebruiken. "We moeten niet vergeten dat na de Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong in Hakim Ziyech weer een onvervangbare speler is vertrokken. Donny van de Beek is dat wel, maar Ziyech niet. Kijk naar het aantal directe kansen dat hij creëert. Hij liet Quincy Promes een wereldspeler lijken. Nu die ballen niet meer komen, zie je dat Promes het lastig heeft."

Van der Vaart bekijkt tevens de huidige selectie van Ajax en volgens de oud-speler springt één aankoop van afgelopen zomer er bovenuit. "Mohammed Kudus. Voor hem ga je naar het stadion." De voormalig Ajacied maakte in augustus voor het eerst kennis met de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller. "Hij kwam erin (tegen Wolfsberger AC, red.) en ik zag hem meteen twee, drie dingen doen waarvoor ik naar voetbal kijk. Pure kwaliteit. Echt een klasse speler."

Trainer Erik ten Hag mag eveneens rekenen op complimenten van Van der Vaart. "Van dat geouwehoer over hem word ik doodziek. Natuurlijk maakt hij fouten en kan een interview af en toe beter. Maar hij heeft het hartstikke goed gedaan." Volgens de oud-international van Oranje zien veel mensen Ten Hag graag falen. "Ik proef in praatprogramma’s ook vaak teleurstelling. Dan denk ik: we mogen blij zijn met de manier waarop Ajax ons vertegenwoordigt in Europa. Een beetje respect mag wel, want Ten Hag doet gewoon heel veel goede dingen. Na die 13-0 tegen VVV hoor je dat die ploeg niet veel voorstelt. Is ook zo, maar diezelfde ploeg speelt ook tegen Feyenoord en PSV. Dan wordt het geen 13-0", aldus Van der Vaart, die een klein kritiekpuntje aanstipt. "Hij mag alleen Klaas-Jan Huntelaar wel wat vaker opstellen."