Ook Ricardo Kishna open over depressie: ‘Ik had het gevoel dat ik doodging’

Na Gregory van der Wiel doet ook Ricardo Kishna een boekje open over zijn mentale problemen. De aanvaller van ADO Den Haag kampte in het verleden met paniekaanvallen en een depressie, zo vertelt hij in een openhartig interview met Andy van der Meijde. Kishna, die door zware blessures al drie jaar geen officiële wedstrijd speelde, hoopt een taboe binnen de voetbalwereld te doorbreken door openlijk te spreken over zijn mentale problemen.

"In het voetbal is het een soort taboe om je uit te spreken als het slecht met je gaat", zegt de 25-jarige Kishna in de Videoland-serie Andy Niet te Vermeijde. "We zijn allemaal mannetjes, we willen allemaal voorop lopen. Dat is allemaal oké, misschien heb ik dat zelf ook wel. Maar er zijn ook momenten waarop het minder gaat. Ik denk dat het belangrijk is om dat te delen. Om mensen te laten zien dat meerdere mensen hier last van hebben."

Van der Wiel zeer openhartig: ‘Ik dacht gelijk aan een hartaanval’

Gregory van der Wiel geeft op zijn website aan dat hij last heeft van paniekaanvallen en depressies. Lees artikel

Kishna begon zijn loopbaan bij Ajax en keerde in 2017 na avonturen bij Lazio en Lille OSC terug in Nederland bij ADO Den Haag. Al in de tweede wedstrijd ging het mis voor de vleugelspits, die tegen Ajax zijn kruisband afscheurde. "Ik ben echt depressief geweest en ik heb serieus het gevoel gehad dat ik dood ging", zegt Kishna over die periode. "Elke avond als ik in bed lag, durfde ik mijn ogen niet te sluiten omdat ik bang was dat ik niet meer zou opstaan. Ik heb zelfs even ergens anders gewoond, want ik kon niet meer voor mijn gezin zorgen. Ik zat in mijn eentje in een huis dat ik gehuurd had."

De linkervleugelspits ging door een enorm diep dal. "Het dieptepunt was echt het moment dat ik dacht: als ik dit nog langer blijf houden, wil ik hier niet meer zijn. Ik wilde geen zelfmoord plegen, maar ik kon er gewoon niet mee leven." Kishna dacht eerst dat hij een fysiek mankement had. "Ik ben naar Duitsland gereden om een scan te laten maken van mijn hoofd, m'n hart, m'n longen... Ik werd helemaal gek. Ik dacht echt: ik heb een tumor in mijn hoofd, ik krijg een hartaanval."

Pas na gesprekken met een psycholoog kwam Kishna erachter dat hij kampte met mentale problemen. "Ik kreeg een boek van Bram Bakker, mijn psycholoog. Hij is super relaxed en ik heb al vaker met hem gewerkt. Hij zei na vijf minuten dat ik paniekaanvallen had. Ik zei: 'Je bent gek, ik voel dingen in mijn hoofd, het gaat niet goed.' Hij bleef bij paniekaanvallen. In het boek dat hij gaf stonden vijftig symptomen. Ik had er 38. Dan denk je er wel even over na."

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl