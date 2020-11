Schokkende onthulling Van der Wiel: ‘Ik dacht gelijk aan een hartaanval’

Gregory van der Wiel komt deze maandag met een heftig verhaal op de proppen. De rechtsback van RKC Waalwijk geeft in een open brief op zijn website aan dat hij al geruimte tijd last heeft van paniekaanvallen en depressies. Van der Wiel blijft ondanks hef heftige jaar op privégebied positief naar de toekomst kijken. Daarnaast waarschuwt de verdediger dat iedereen tegen psychische klachten kan aanlopen.

"Ik kamp al ruim een jaar met paniekaanvallen en depressieve gevoelens", zo schrijft Van der Wiel in de open brief. "Het begon allemaal toen ik thuis in Los Angeles aan het relaxen was. Ik wist niet wat mij overkwam en dacht gelijk aan een hartaanval. Ik ging uit van fysieke klachten en liet me onderzoeken door verschillende ziekenhuizen en doktoren. Uit de onderzoeken kwam echter niets raars naar voren. Daarna verlegde ik de aandacht naar het mentale aspect, iets dat nog steeds mijn volledige aandacht heeft."

Van der Wiel probeert uit te leggen waar de klachten vandaan komen. "Als voetballer voelde ik altijd de druk van het moeten presteren, hoe ik me ook voelde. Ik heb mijn emoties altijd aan de kant geschoven en dat breekt zich nu jaren later op. Frustratie, boosheid, teleurstelling, droevenis. Ik heb deze gevoelens altijd opgekropt en ben gewoon verder gegaan met mijn leven en mijn loopbaan. Ik zei altijd tegen mijzelf dat het mij niet boeide. De laatste jaren van mijn carrière zijn niet makkelijk geweest. De grootste tegenslag kwam toen ik Toronto FC noodgedwongen moest verlaten. Na alle negativiteit bij Paris Saint-Germain, Fenerbahçe en Cagliari had ik in Toronto eindelijk een geweldig jaar. Ik had daar nog graag vijf of zes jaar willen blijven. Toen moest ik plotsklaps vertrekken na een professionele en gezonde discussie met de trainer (Greg Vanney, red.). Een coach die ik hoog had zitten. Dat deed heel veel pijn en die pijn is nog steeds niet weg."

Van der Wiel zocht een nieuwe club en even leek het erop dat hij bij Atlanta United weer zou gaan samenwerken met Frank de Boer, zijn oude coach bij Ajax. Een deal werd echter niet gesloten en ook een flirt met onder meer LA Galaxy liep op niets uit. "Mijn loopbaan ging als een nachtkaars uit", vervolgt de vleugelverdediger. "Op dat moment had ik nog geen zicht op de emotionele gevolgen van alles. Daarnaast wist ik niet welke volgende stap ik zou gaan nemen in mijn leven. Elke dag opstaan zonder te weten wat te doen was echt verschrikkelijk. Ik ging van elke dag trainen en elke week een wedstrijd spelen naar een leven zonder doelstelling en routine. Zes maanden later begonnen de paniekaanvallen."

De voormalig Oranje-international keerde terug naar Amsterdam, waar hij zich een stuk beter voelt. Van der Wiel doet er alles aan om bij RKC zijn comeback te maken als profvoetballer. "De club ontving mij met open armen en heeft me met alles geholpen. Na gesprekken met de trainer (Fred Grim, red.) en technisch directeur (Mo Allach, red.) heb ik de knoop snel doorgehakt. Ik werk elke dag keihard, al ben ik er nog niet. De tijd zal het leren. Maar wat er ook gebeurt, ik ben enorm dankbaar voor de geweldige hulp die ik kreeg van iedereen binnen RKC", aldus Van der Wiel, die graag als voorbeeld wil dienen. "We zijn allemaal mensen en dit kan iedereen overkomen. Daarnaast wilde ik graag laten weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Het is zwaar geweest, al gaat het gelukkig alweer een stuk beter. Ik kijk met optimisme uit naar de toekomst."