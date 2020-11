Duel tussen Sven Botman en Memphis Depay levert geen winnaar op

Lille en Olympique Lyon hebben elkaar zondagavond in de Ligue 1 in evenwicht gehouden. Het duel in Noord-Frankrijk eindigde in 1-1, ondanks het feit dat het team van Rudi Garcia dik veertig minuten met tien man op het veld stond. Voor Lille, waar Sven Botman negentig minuten speelde, is de remise dan ook een domper. De achterstand van de nog altijd ongeslagen Noord-Fransen op koploper Paris Saint-Germain bedraagt twee punten. Lyon, dat niet één van de laatste zes Ligue 1-duels heeft verloren, staat zesde met vijf punten minder.

Na iets meer dan twintig minuten nam Lille de leiding. Het team van Christophe Galtier omsingelde de bezoekers rondom het eigen strafschopgebied en het was uiteindelijk Jonathan Bamba die de bal vanaf een meter of achttien keurig in de rechterhoek achter doelman Anthony Lopes plaatste. Een ongelukkig moment van Zeki Celic leidde enkele minuten voor rust de 1-1 in. Houssem Aouar ontving de bal in het strafschopgebied van Tiago Mendes en schoot het leer hard via de verdediger in het doel.

Lyon moest vijf minuten na de pauze echter met tien man verder. Marcelo was rond de middenlijn net iets later bij de bal dan Bamba en ontving zijn tweede gele kaart. Garcia slachtofferde Aouar en bracht met Djamel Benlamri een extra verdediger in. Ondanks de ondertalsituatie van les Gones werd de wedstrijd niet meer uit balans gebracht. Memphis Depay werd een kwartier voor tijd vervangen door Moussa Dembélé.