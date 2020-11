Gareth Bale brengt Tottenham Hotspur na invalbeurt in extase

Tottenham Hotspur heeft de thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion zondagavond omgezet in een benauwde zege. De bezoekers deden een treffer van Harry Kane ongedaan, maar Gareth Bale bepaalde de eindstand op 2-1. De Welshman viel in en produceerde het eerste doelpunt sinds zijn terugkeer. Bij Brighton stond Joël Veltman negentig minuten binnen de lijnen en bleef Davy Pröpper op de bank. Dankzij de zege sluit de ploeg van José Mourinho de zevende speelronde af als nummer twee in de Premier League.

Nadat ze in de pauze van het Europa League-duel met Royal Antwerp (1-0 nederlaag) werden gewisseld, maakten Dele Alli, Steven Bergwijn en Carlos Vinícius geen deel uit van de wedstrijdselectie. De basisopstelling verschilde op negen plekken ten opzichte van het duel in België; alleen Sergio Reguilón en Hugo Lloris overleefden de schifting. De wedstrijd werd opengebroken door een strafschop in de openingsfase. Aan de rand van het strafschopgebied sprong Adam Lallana in de rug van Kane bij een poging de bal te koppen en nadat de videoscheidsrechter zich over de beelden boog, oordeelde de arbitrage dat de overtreding binnen het zestienmetergebied werd gemaakt.

In eerste instantie gaf arbiter Graham Scott een vrije trap, maar door het nieuwe inzicht wees hij naar de stip. Kane ontfermde zich zelf over de penalty en zocht met succes de rechterhoek uit. Na dat doelpunt bleek Tottenham Hotspur echter niet in staat om door te pakken. Brighton had in het restant van de eerste helt meer balbezit, zonder echt grote kansen te creëren. Tottenham Hotspur bleef ook na rust vooral bezig met tegenhouden, wat na 55 minuten niet meer lukte. De bezoekers combineerden vloeiend rond het vijandelijke strafschopgebied en uiteindelijk stuurde Tariq Lamptey de bal op aangeven van Pascal Gross in de verre hoek.

Het was een controversieel doelpunt, daar een tackle van Solly March op Pierre-Emile Höjbjerg in de aanloop naar de goal onbestraft bleef. Scott bekeek de beelden weliswaar, maar oordeelde dat de tackle, op het oog een vrij duidelijke overtreding, niet hoefde te leiden tot annulering van de goal. Na de goal trof Tottenham Hotspur de paal via een afstandsschot van Erik Lamela en via een moeizame poging van Kane bij de tweede paal. Mourinho bracht Bale binnen de lijnen in de hoop een nieuwe impuls te geven aan de wedstrijd en dat gebeurde. De invaller maakte zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer bij Tottenham Hotspur: na een fraaie crosspass van leverde Reguilón, die eveneens overkwam van Real Madrid, een afgemeten voorzet op Bale en de Welshman kopte raak in de linkerhoek: 2-1.