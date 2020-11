Hoge woord is eruit bij Quique Sétien: ‘Lionel Messi is moeilijk te managen’

Quique Sétien heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn noodgedwongen vertrek bij Barcelona. De oefenmeester werd na het congé van Ernesto Valverde in januari voor de selectie gezet en duurde uiteindelijk maar iets langer dan een half jaar. Barcelona greep naast alle prijzen en de laatste wedstrijd van Setién was uiteindelijk de fameuze 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de Champions League. De Spanjaard werd op straat gezet en zijn takenpakket is inmiddels overgenomen door Ronald Koeman.

El Pais publiceert al enige tijd een interviewreeks waarin oud-bondscoach Vicente del Bosque met allerlei coryfeeën uit het Spaanse voetbal in gesprek gaat. Setién maakt van zijn hart geen moordkuil als het over Barcelona gaat. “Ik ben mezelf niet geweest. Dat kon ik niet of ik wist niet hoe, dat is de realiteit. Als je voor een grote club zoals Barcelona tekent, dan weet je al dat het niet makkelijk gaat worden. Ook al heb je de beste spelers ter wereld tot je beschikking. Ik ben mezelf niet geweest en ik heb ook niet gedaan wat ik moest doen. Ik had drastische maatregelen kunnen nemen, maar daarmee zouden we in die korte tijd ook helemaal niets zijn opgeschoten en zeker niet na de lockdown.”

“Tot de lockdown was alles in orde en hadden we al heel wat dingen veranderd. We stonden bovenaan met een voorsprong van twee punten. We begonnen daarna goed met een zege bij Real Mallorca, maar daarna werd het moeilijk en Real Madrid zette een buitengewone reeks neer”, erkent Setién. “Uiteindelijk zijn we onder de druk bezweken. Achteraf gezien had ik op bepaalde situaties anders moeten reageren. Maar er was geen tijd om na te denken of te werken. Drastische maatregelen hadden negatief kunnen uitpakken. We streden om de landstitel, de Champions League stond om de hoek. En toen kwam Bayern.”

De 2-8 nederlaag deed iedereen veel pijn. “Heel veel. Je gaat met een dergelijke nederlaag de geschiedenis in. Ik ben daar voor een deel verantwoordelijk voor. Na mijn ontslag hoorde ik dat deze beslissing al vóór de 2-8 was genomen. Ik kreeg alles mee.” Del Bosque vroeg Setién naar zijn relatie met Lionel Messi. “Ik denk dat hij de beste voetballer aller tijden is”, begon de trainer. “Er zijn tal van topvoetballers geweest, maar niemand heeft gedurende zo’n lange tijd op zo’n manier gepresteerd.” De oud-bondscoach vroeg Setién vervolgens naar zijn dagelijkse omgang met de Argentijn. “Hij heeft een andere kant en die is veel moeilijker te managen. Véél meer. Hij is moeilijk te managen. Dat is inherent aan veel sporters. Dat kun je ook wel zien in de documentaire van Michael Jordan. Je ziet dingen die je eigenlijk niet verwacht.”

“Messi is heel erg gereserveerd, maar hij laat je wel de dingen zien zoals hij ze wil zien. Hij praat niet veel. Maar hij kijkt wel veel, ja.” Del Bosque gaf aan dat voormalig Barcelona-trainer Gerardo Martino ooit tegen Messi zei: ‘Ik weet dat mij op elk willekeurig moment kan laten ontslaan als je de voorzitter belt, maar maak mij dat niet elke dag duidelijk’. Setién: “Ik hoef niet te horen wat Martino of wie dan ook heeft gezegd. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb voldoende ervaringen opgedaan om exact te weten hoe Messi en alle anderen zijn. Nogmaals, ik had op bepaalde momenten andere beslissingen kunnen nemen. Maar de club staat boven alles en iedereen: boven de voorzitter, de trainer en de voetballer.”

“Je moet de club en de supporters respecteren en in het belang van de club denken én handelen. Er zijn miljoenen mensen die denken dat Messi, of welke voetballer dan ook, belangrijker is dan de club en de trainer. Deze speler heeft gedurende veertien jaar alles gewonnen. De druk op zijn schouder is immens: er moet altijd worden gewonnen. Maar je kan niet alles gebruiken om te winnen. Er zijn voetballers die moeilijk zijn te managen en Messi is er één van”, erkent Setién. “Je moet ook rekening houden met het feit dat hij de beste voetballer aller tijden is. En wie ben ik om Messi te veranderen? Messi wordt al jaren op die manier geaccepteerd bij Barcelona en niemand heeft hem veranderd of kunnen veranderen.”

“Ik denk dat Messi, op zijn manier, genereus is. Het probleem is dat je van binnenuit een verkeerd perspectief van de wereld krijgt. De realiteit voor de spelers van Barcelona is niet de realiteit van de rest. Voor hen is winnen het enige wat telt en al het andere niet. Tot het moment dat je stopt en er een paar jaar overheen gaan, besef je niet hoe het leven daadwerkelijk is. Je bent alleen maar bezig met jezelf, met voetbal, je motiveert je alleen op basis van je ploeggenoten en het is moeilijk om daar verandering in te krijgen. Het zijn jongens die we alles geven, maar tegelijkertijd in een extreme bubbel leven.”

Het interview van Sétien in El Pais maakt de tongen los in Spanje. Messi wilde in september immers vertrekken bij Barcelona en bond uiteindelijk, mede om contractuele redenen, in. Feit is dat Barcelona het momenteel financieel bijzonder lastig heeft en Messi voor een bedrag van honderd miljoen euro bruto per jaar op de loonlijst staat. Dat de aanvaller niet in vorm is en dus nog altijd een grote invloed heeft binnen de club, speelt niet in zijn voordeel.