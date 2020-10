‘Ook de spelers van Ajax zelf vinden dat er geen pijl op te trekken is’

Ajax slaagde er dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League niet in om tegen Atalanta een 0-2 voorsprong over de streep te trekken. De ploeg van trainer Erik ten Hag stond na rust twee doelpunten van Duván Zapata toe, waardoor het genoegen moest nemen met een gelijkspel. Mike Verweij, clubwatcher van Ajax namens De Telegraaf, had het logisch gevonden wanneer Ten Hag er voor had gekozen om Lisandro Martínez in te brengen.

“Bij een 2-2 stand in Italië, ook kijkend naar hoeveel moeite Ajax met Zapata had, denk ik dat het heel verstandig was geweest om Martínez in te brengen. Dan had ik Daley Blind naar het middenveld doorgeschoven, samen met Davy Klaassen en Dusan Tadic naar de spits. Dan was je er geweest denk ik”, aldus Verweij in een podcast van de krant. “Dan had je zoveel meer balans en controle gehad, dat je deze wedstrijd misschien wel over de streep had getrokken. Na de 1-2 was het wachten tot het mis ging.” De Argentijnse linkspoot zat negentig minuten op de bank.

Ten Hag over Ajax in de Champions League: 'Niemand komt je iets brengen'

Valentijn Driessen vindt dat Ten Hag had moeten ingrijpen in de tweede helft. “Een coach staat ook langs de lijn om bepaalde beslissingen te nemen en alle wissels door te voeren”, stelt de chef voetbal van het dagblad. “Maar dat is gewoon niet de grote kracht van Erik ten Hag, dat is wel gebleken de afgelopen jaren. Daarbij komt dat hij met Daley Blind, Davy Klaassen en Dusan Tadic ervaren jongens heeft, maar zij laten de rest in de steek. Zij zijn er om te sturen. Het zijn basisvoorwaarden die je mag stellen aan dat soort ervaren spelers. Zij hebben de boel meer in de steek gelaten dan wie dan ook.”

Verweij geeft aan dat het moeilijk is om in het hoofd van Ten Hag te kruipen. "Uit het niets brengt hij Martínez tegen Liverpool omdat er verdedigend meer wordt gevraagd. Die jongen deed dat echt naar behoren, eigenlijk heel goed. Mensen vragen zich af of hij nu nog op die bank in Bergamo zit. Dat is toch wel heel gek dat je hem niet nodig hebt op het moment dat je met 0-2 voor staat in een Champions League-wedstrijd. Ook die spelers zelf vinden dat er geen pijl op te trekken is. Die weten totaal niet waar ze aan toe zijn. Édson Álvarez kreeg aan het begin van het seizoen alle vertrouwen en zit nu op de bank. Quincy Promes was onomstreden, zit nu op de bank.”