Eriksen openhartig: ‘Het kan maar zo zijn dat ik daar mijn carrière afsluit’

Christian Eriksen kan bij Internazionale niet rekenen op een basisplaats, al kan de aanvallende middenvelder niet precies aangeven waarom trainer Antonio Conte hem buiten de basisopstelling houdt. De in januari van Tottenham Hotspur overgenomen spelmaker uit Denemarken geeft tevens te kennen dat een terugkeer naar zijn vaderland op termijn tot de mogelijkheden behoort.

Tijdens een vraag-en-antwoordsessie van de Deense voetbalbond kreeg Eriksen de vraag waarom hij niet geregeld aan speeltijd toekomst bij Internazionale. "Die vraag zou je aan de trainer moeten stellen", zo luidt het antwoord van de voormalig middenvelder van Ajax. "Bel hem op om het te vragen, hij neemt namelijk de beslissingen." De huidige situatie bezorgt Eriksen nog geen slapeloze nachten. "In het voetbal zijn er altijd hoogte- en dieptepunten. Er zijn maar weinig spelers die louter hoogtepunten beleven."

Eriksen laat de kritiek van de buitenwacht tegenwoordig steeds sneller van zich afglijden. "Ik word daar steeds beter in, het niet nadenken over kritiek op mijn spel. Iedereen heeft tegenwoordig toch wel een mening. Dat is zeker het geval hier in Italië, waar iedereen zijn zegje doet. Het gaat er nu vooral om dat ik vertrouw op de mensen om mij heen en wat andere mensen zeggen naast mij neerleg."

De inmiddels 28-jarige Eriksen praat tevens over het vervolg van zijn loopbaan. Een terugkeer bij Odense BK, waar hij tussen 2005 en 2008 speelde voordat de middenvelder werd opgepikt door Ajax, is een realistische optie. "Dat sluit ik niet uit", zo benadrukt Eriksen. "We hebben als gezin tenslotte ook een huis gekocht in Odense, dat zal op termijn ook wel ons thuis worden. Het kan maar zo zijn dat ik daar mijn carrière afsluit, als ze mij tenminste willen hebben."