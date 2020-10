Beugelsdijk haalt bakzeil in voetbalplaatjesoorlog met Albert Heijn

Tom Beugelsdijk heeft een rechtszaak die door hem was aangespannen tegen Albert Heijn verloren, zo meldt onder meer het Algemeen Dagblad vrijdag. De centrumverdediger was van mening dat met het gebruiken van zijn beeltenis voor extra reclame bij spaaracties zijn portretrecht werd geschonden. De rechter heeft Beugelsdijk, sinds afgelopen zomer actief voor Sparta Rotterdam, echter in het ongelijk gesteld.

Beugelsdijk maakte de zaak aanhangig toen hij nog onder contract stond bij ADO Den Haag. Albert Heijn gebruikte bij reclameuitingen het plaatje dat ook gebruikt werd bij de voetbalplaatjesactie. Daarnaast ging Beugelsdijk bij de start van de uitgifte van de voetbalplaatjes door middel van de CAO akkoord, waardoor er volgens de rechter geen reden is om de Sparta-stopper in het gelijk te stellen. De proceskosten van 720 euro komen voor rekening van Beugelsdijk, zo luidt het oordeel.

Het Algemeen Dagblad meldt voorts dat de naam van Beugelsdijk niet specifiek wordt genoemd in de uitspraak van de rechter. De centrumverdediger van Sparta wordt omschreven als 'nummer 6' uit het verzamelboek, overeenkomstig met het plaatje waarop Beugelsdijk staat. De speler in kwestie heeft nog niet gereageerd op de rechterlijke beslissing.

Beugelsdijk kreeg zijn voetbalplaatje in 2016 overhandigd, toen hij nog speler was van ADO. In eerste instantie ontbrak hij in het voetbalplaatjesalbum, tot verbazing van een supermarktmanager van Plus in Rijswijk. Hij liet 2000 plaatjes drukken van de verdediger, die in een mum van tijd waren uitverkocht. Er werd zelfs overgegaan op een tweede druk. "Ik vind het alleen maar kicken, dat mensen dit plaatje willen hebben. Superleuk!", zo liet een enthousiaste Beugelsdijk destijds weten in een reactie aan Omroep West.