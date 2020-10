Valentijn Driessen beleeft déjà vu en is kritisch over zeven Ajacieden

Ajax hield dinsdagavond een punt over aan het tweede groepsduel in de Champions League-duel met Atalanta. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft nog op een 0-2 voorsprong, maar zagen die marge in de tweede helft door twee treffers van Dúvan Zapata verdwijnen. Valentijn Driessen is in zijn column voor De Telegraaf kritisch over het offensieve spel van Ajax en is van mening dat de voorsprong te makkelijk uit handen gegeven werd.

Driessen stelt dat het leek alsof Ajax met zijn offensieve formatie, waarin plaats was voor Lassina Traoré, Dusan Tadic, David Neres én Antony, vocht voor zijn laatste kans in de Champions League, ondanks dat trainer Erik ten Hag vooraf een ‘alles-of-niets-scenario’ bagatelliseerde. “De trainer van Ajax vertrouwde op een elftal dat zich comfortabel voelt bij balbezit, maar kwetsbaar bleek bij balverlies. Dat kostte de Ajacieden uiteindelijk de overwinning”, schrijft Driessen. Het duel in Bergamo deed hem denken aan de Champions League-ontmoeting tussen Chelsea en Ajax van vorig seizoen, dat in 4-4 eindigde.

Slechts één Ajacied speelde wél soeverein tegen Atalanta

Op Stamford Bridge liet Ajax met Neres, Tadic, Quincy Promes en Hakim Ziyech in de basiself volgens Driessen het ‘mooiste voetbal onder Ten Hag tot dusver’ zien, maar werd wel een 1-4 voorsprong uit handen gegeven. “In Bergamo dinsdag gaf een kwalitatief minder Ajax een gelukkig verkregen voorsprong van 2-0 uit handen. Met het puntje deden de Amsterdammers zichzelf echter tekort. Omdat het vooraf in ons land zo bewierookte Atalanta Bergamo niet de wonderploeg is zoals vaak verondersteld. Maar de Ajacieden hielpen de Italianen gewoon een handje.”

Driessen stelt dat het Ajax, zoals wel vaker, ontbrak aan ‘bewakers’. “In Bergamo stond de Amsterdamse ploeg na rust te vaak uit het lood, liepen te veel spelers uit hun positie of blind naar voren, werden duels verkeerd ingeschat of de bal te gemakkelijk ingeleverd. De namen die daarbij vaak vielen waren die van jongelingen als Schuurs, Gravenberch, Antony en Traoré. Spelers die het klappen van de zweep op Europees topniveau nog moeten leren. Hoewel Traoré bij beide goals betrokken was. Eerst door een penalty te versieren na een fijn opgevoerd toneelstukje en even later door zelf te scoren met een frommelgoal.”

Desondanks vindt de journalist van De Telegraaf het te makkelijk om naar de jonge spelers te wijzen. “Bij een 2-0 voorsprong verwacht je van ervaren spelers als Tadic, Blind en Klaassen dat ze het boeltje bij de hand nemen, de handrem erop zetten als dat nodig is, aangeven dat er soms een extra mannetje achter de bal moet blijven en dat zij de linies bij elkaar houden”, schrijft Driessen. Hij zag dat Zapata in de tweede helft ongrijpbaar was voor de defensie van Ajax. “Zo blijkt een 13-0 tegen VVV-Venlo toch geen enkele garantie voor Europees succes.”