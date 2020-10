Zidane weigert om relletje tijdens El Clásico verder op te blazen

Isco was zaterdag in het uitduel met Barcelona (1-3) duidelijk niet tevreden over zijn plaats op de bank bij Real Madrid. De middenvelder liet tegenover Luka Modric, Luka Jovic en Marcelo duidelijk weten wat hij vond van het wisselbeleid van trainer Zinédine Zidane. De Franse coach van de Koninklijke voelt er echter niets voor om het relletje rondom de ontevreden Isco enorm op te blazen.

De klaagzang van Isco werd opgenomen door een camera van Movistar, waardoor er nogal wat commotie ontstond in de Spaanse media. "Als hij (Zidane, red.) mij naar de kant haalt, dan is dat altijd in de vijftigste of zestigste minuut van een wedstrijd, soms zelfs al in de rust. Als ik een keer mag invallen, dan is dat altijd pas in de tachtigste minuut", zo liet Isco in duidelijke bewoordingen weten. De Spanjaard bleef tegen Barcelona negentig minuten lang op de bank zitten.

‘Real-reserve klaagt openlijk over Zinédine Zidane tijdens El Clásico’

Onvrede binnen de selectie van Real Madrid ondanks de zege op Barcelona. Lees artikel

Voorafgaand aan het Champions League-duel met Borussia Mönchengladbach van dinsdagavond kreeg Zidane vragen over de situatie omtrent Isco. De Real-coach liet zich niet verleiden tot harde uitspraken over de reservespeler. "Het tekent zijn ambitie", zo benadrukt Zidane op de persconferentie. "Hij wil spelen, zoals alle spelers dat willen, en dat is alleen maar positief. Spelers willen altijd spelen en ze moeten hard werken om er klaar voor te zijn. En dan maak ik een opstelling, zij niet. Daarna kan ik altijd nog wijzigingen aanbrengen.

Isco moet al een tijd genoegen nemen met een rol op het tweede plan bij Real. Zidane koos in de uitwedstrijd tegen Barcelona op het middenveld voor Toni Kroos, Casemiro en Federico Valverde. Het is mogelijk dat de oefenmeester van Real dinsdagavond tegen Borussia Mönchengladbach voor andere spelers kiest en in dat kader Isco speeltijd gunt.