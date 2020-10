‘Real-reserve klaagt openlijk over Zinédine Zidane tijdens El Clásico’

Isco heeft zichzelf mogelijk in een lastig parket gebracht. De middenvelder klaagde zaterdag tijdens het uitduel van Real Madrid met Barcelona (1-3) over het wisselbeleid van trainer Zinédine Zidane. De uitspraak van Isco werd opgenomen door een camera van Movistar, al heeft de Franse coach er nog niet op gereageerd. De Spaanse spelmaker bleef tijdens 'El Clásico' negentig minuten op de bank zitten.

"Als hij (Zidane, red.) mij naar de kant haalt, dan is dat altijd in de vijftigste of zestigste minuut van een wedstrijd, soms zelfs al in de rust. Als ik een keer mag invallen, dan is dat altijd pas in de tachtigste minuut", zo liet Isco in duidelijke bewoordingen weten aan Luka Modric en Marcelo, die tegen Barcelona ook op de bank moesten plaatsnemen. Uit de beelden lijkt het alsof laatstgenoemde spelers moeten glimlachen na de opmerking van Isco over Zidane. Op de achtergrond is collega-bankzitter Luka Jovic voornamelijk bezig met zijn mobiele telefoon.

Onder meer Deportes Cuatro benadrukt de moeilijke situatie van Isco bij Real nog maar eens. De inmiddels 28-jarige middenvelder maakte van zijn laatste 120 wedstrijden in het shirt van de Koninklijke slechts 12 keer de 90 minuten vol. In LaLiga had Isco in de laatste 82 wedstrijden van de Spaanse kampioen slechts 28 maal een basisplaats. In deze voetbaljaargang kwam de middenvelder tot dusver nog maar twee keer in actie.

Op de sociale media wordt hier en daar met verbazing gereageerd op de woorden van Isco in de richting van Zidane. Veel mensen zijn van mening dat de middenvelder juist veel te danken heeft aan de oefenmeester uit Frankrijk, bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer in Madrid. De huidige verbintenis van Isco bij Real loopt nog een kleine twee jaar door. Over een mogelijk tussentijds vertrek wordt nog niet gerept in de Spaanse media.