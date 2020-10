Dissonant bij Feyenoord hard aangepakt: ‘Hoeveel goals scoort hij nou?’

Orkun Kökcü kan onder trainer Dick Advocaat rekenen op een vaste plaats op het middenveld van Feyenoord. De pas negentienjarige middenvelder maakt echter geen indruk op Jan Everse, voormalig speler van de Rotterdamse club. De ex-trainer van onder meer PEC Zwolle is van mening dat Kökcü momenteel erg weinig toevoegt aan het aanvalsspel van Feyenoord.

"Hij heeft niet de dynamiek die je verwacht", concludeert Everse in de voetbaltalkshow van RTV Rijnmond. "Hij is niet topfit, oogt niet fit. Ik vind dat een middenvelder als de brandweer moet gaan. Dat heeft hij niet. Hoeveel goals scoort hij nou?" Kökcü kwam dit seizoen tot dusver tot één assist in vijf wedstrijden in de Eredivisie. De jonge middenvelder wist in competitieverband nog niet te scoren namens de Rotterdammers in de jaargang 2020/21.

Everse is een stuk positiever over Ridgeciano Haps, die zondag tegen RKC Waalwijk (2-2) in de slotfase op fraaie wijze een punt redde voor Feyenoord. "Ik was nooit een fan van hem, hij maakt veel fouten. Er schieten veel ballen van zijn schoen, maar hij heeft wel een enorme drive. Hij is op dit moment Feyenoords beste aanvaller", deelt Everse een compliment uit aan Haps. De linksback is met zijn aanvallende intenties zeer belangrijk voor de formatie van Advocaat, zoals zondag bleek tijdens het uitduel met RKC.

Collega-verdedigers Marcos Senesi, voor het eerst opgenomen in de voorselectie van de Argentijnse ploeg, en Uros Spajic maken eveneens indruk op de doorgaans kritische Everse. Over de rechterkant van de Feyenoord-defensie is de analist echter niet te spreken. "De rechtsbackpositie is onvoldoende, met zowel Bart Nieuwkoop en Lutsharel Geertruida. Vind ik heel kwetsbaar."