Juventus morst weer punten; grote zorgen in aanloop naar duel met Barça

Juventus heeft zondagavond punten gemorst in de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona in de Serie A. De regerend kampioen maakte een 0-1 achterstand goed, maar kwam niet verder dan 1-1. Bovendien raakte verdediger Leonardo Bonucci in de tweede helft geblesseerd, ogenschijnlijk aan zijn hamstring, en daardoor nemen de zorgen voor trainer Andrea Pirlo over de achterhoede toe in de aanloop naar het Champions League-duel met Barcelona van woensdag. Giorgio Chiellini en Matthijs de Ligt zitten momenteel al in de lappenmand. Juventus heeft na vijf duels in de Serie A negen punten verzameld.

Juventus speelde een moeizame eerste helft. De thuisploeg werd met regelmaat onder druk gezet door Hellas, dat echter wel goed wegkwam toen een doelpunt van Álvaro Morata werd afgekeurd omdat de aanvaller ternauwernood buitenspel stond. Op slag van rust werd de spits weggestuurd door Juan Cuadrado en wipte hij de bal fraai over de uitgekomen keeper Marco Silvestri. Na het bestuderen van de videobeelden werd het doelpunt echter afgekeurd.

Kort voor de treffer was een pegel van Cuadrado al op de lat beland. Juventus oogde met name in het slot van de eerste helft dreigend, maar kon die lijn niet voortzetten in de openingsfase van het tweede bedrijf. Na een klein uur opende Hellas de score. De bezoekers veroverden de bal op het middenveld na een zwakke pass van Federico Bernardeschi en stormden razendsnel richting het doel van Juventus. Andrea Favilli kon rond de strafschopstip raak schieten: 0-1.

Na het doelpunt opende Juventus de jacht op de gelijkmaker. Een penaltyclaim na contact tussen Aaron Ramsey en Matteo Lovato leverde niets op, Silvestri keerde een inzet van Morata en Paulo Dybala trof de lat met een van richting veranderd schot, alvorens Juventus op 1-1 kwam. Invaller Dejan Kulusevski ontving de bal aan de rechterflank van Morata, trok naar binnen en vond de verre hoek. Kort voor het doelpunt was Bonucci uitgevallen. De verdediger greep tijdens een sprint naar zijn hamstring en liet zich vervangen door Gianluca Frabotta. In de blessuretijd kwamen Morata en Dybala dicht bij de 2-1, maar beide keren bracht Silvestri redding.