Tottenham boekt dankzij uitblinkers Kulusevski en Vicario zwaarbevochten zege

Tottenham Hotspur heeft zijn 4-1 zege op Newcastle United een uitstekend vervolg gegeven. Manager Ange Postecoglou zag dat treffers van Richarlison en Dejan Kulusevski genoeg waren voor een zwaarbevochten zege op Nottingham Forest: 0-2. In de tweede helft klopten the Tricky Trees nadrukkelijk op de deur, zeker na de rode kaart voor Yves Bissouma, maar Tottenham hield stand en komt in punten (33) gelijk met nummer vier Manchester City. Nottingham blijft steken op plek zestien.

Aan de kant van Nottingham koos manager Steven Cooper voor het spitsenduo Anthony Elanga - Morgan Gibbs-White. Onder meer Divock Origi moest het daardoor doen met een plek op de bank. Ibrahim Sangaré ontbrak. Bij het door blessures geplaagde Tottenham ontbreekt Micky van de Ven nog altijd. Net als in voorgaande weken verving Ben Davies hem centraal achterin. Voorin moest spits Richarlison bediend worden door Brennan Johnson, Kulusevski en Heung-min Son.

Het balbezit in het openingskwartier was voor Tottenham, dat al in de derde minuut een prima kans kreeg. Son werd weggestoken in de zestien, sneed vanaf links naar binnen en zag zijn schot gekeerd worden door Matt Turner. De goalie kwam uitstekend zijn doel uit en voorkwam zo een treffer van de Zuid-Koreaan.

Nottingham was aanvallend vrij onmachtig, maar kwam er vrij plotseling toch gevaarlijk uit. Elanga werd, mogelijk in buitenspelpositie, de diepte ingestuurd en ging één-op-één op Guglielmo Vicario af. De Italiaan kon redding brengen, mede dankzij het matige schot van Elanga. Tottenham wilde zijn dominantie uitdrukken in doelpunten en dat lukte tot tweemaal toe bijna.

Een puntertje van Johnson kon nog maar net uit de hoek worden getikt door Turner, terwijl Davies enkele minuten daarna over kopte uit een hoekschop. Op slag van rust sloeg Tottenham alsnog genadeloos toe. Een uitstekende voorzet van Kulusevski was dusdanig scherp, dat Richarlison alleen nog maar zijn hoofd tegen de bal hoefde te zetten: 0-1.

Vlak na rust kwam Nottingham tot tweemaal toe zeer dicht bij de gelijkmaker. Allereerst liet Willy Boly zien een verdediger te zijn, door in kansrijke positie wild over te schieten. Niet veel later juichten de fans van the Tricky Trees wel, al was dat van korte duur. Een voorzet van Nico Jackson werd binnengelopen door Elanga, die zich echter in buitenspelpositie bevond.

Aan de andere kant dacht Kulusevski de marge te verdubbelen, ware het niet dat Orel Mangala dat voorkwam met een uitstekende ingreep. Enkele minuten later was het alsnog raak voor Kulusevski en daar mocht hij Turner voor bedanken. De goalie plantte zijn dramatische uittrap tot bij de Zweed, die na een effectieve schaar in de korte hoek schoot. De bal leek houdbaar, maar Turner kon geen redding brengen: 0-2.

Gibbs-White bevond zich al snel de de 0-2 in kansrijke positie. Hij besloot echter zelf te schieten, wat een ongelukkige keuze bleek te zijn. Zijn pass naar links leverde niets op. Niet veel later kregen de fans van Nottingham toch nog hoop op een resultaat. Bissouma kwam met hooggeheven been in op Ryan Yates en moest dat bekopen met een rode kaart.

In de slotfase kwam Kulusevski, die zich net als Vicario tot de uitblinkers mocht scharen, nog dicht bij de 0-3. Dit keer had Turner wel een antwoord in huis, door knap te redden in de verre hoek. De tien man van Tottenham waren nog niet in veilige haven. Nottingham gaf alles en drukte door richting het doel van Vicario, die vijf minuten voor tijd subliem redde op een kopbal van Harry Toffolo. Al vallend en met zijn voeten voorkwam hij dat de bal de doellijn passeerde. De doelman had over geluk overigens niet te klagen, daar de laatste inzet, van Williams, via de paal in zijn handen rolde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 16 11 3 2 18 36 3 Aston Villa 16 11 2 3 15 35 4 Manchester City 16 10 3 3 20 33 5 Tottenham Hotspur 17 10 3 4 12 33 6 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 7 Newcastle United 16 8 2 6 12 26 8 Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26 9 West Ham United 16 7 3 6 -4 24 10 Fulham 16 6 3 7 0 21 11 Brentford 16 5 4 7 1 19 12 Chelsea 16 5 4 7 0 19 13 Wolverhampton W. 16 5 4 7 -5 19 14 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 15 Crystal Palace 16 4 4 8 -8 16 16 Nottingham Forest 17 3 5 9 -13 14 17 Everton 16 7 2 7 0 13 18 Luton Town 16 2 3 11 -15 9 19 Burnley 16 2 2 12 -18 8 20 Sheffield United 16 2 2 12 -29 8

