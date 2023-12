Tottenham Hotspur gaat hard onderuit tegen dominant en frivool Brighton

Tottenham Hotspur heeft een pijnlijke nederlaag moeten slikken in de Premier League. De ploeg van manager Ange Postecoglou bleek geen partij voor het veel scherpere Brighton & Hove Albion: 4-2. Bij rust stonden de oppermachtige Seagulls al met 2-0 voor dankzij Jack Hinshelwood en João Pedro. Na de onderbreking beslisten Pervis Estupiñán en João Pedro het duel, voordat Alejo Véliz en Ben Davies nog wat terugdeden. Brighton klimt dankzij de zege naar de achtste plaats, terwijl Tottenham blijft steken op plek vijf.

Aan de kant van Brighton stond er één Nederlander in de basis: Jan Paul van Hecke. Joël Veltman ontbrak wegens een knieblessure, terwijl Bart Verbruggen op de bank zat ten faveure van Jason Steele. Brighton moest het bovendien stellen zonder sterspeler Kaoru Mitoma, die er naar verluidt zes weken uitligt met een enkelblessure. Bij Tottenham ontbrak Micky van de Ven nog altijd. Davies verving de Oranje-international andermaal. Spits Richarlison werd gesteund door Heung-min Son, Dejan Kulusevski en Brennan Johnson.

De openingsfase was zonder twijfel voor Brighton, dat al binnen vijf minuten twee prima kansen bij elkaar had gevoetbald. Danny Welbeck stuitte na een fraai één-tweetje op Guglielmo Vicario, die even later opnieuw in actie moest komen. De bal kwam na een gekraakt schot van Facundo Buonanotte terecht voor de voeten van Welbeck, die in alle vrijheid opnieuw zijn meerdere moest erkennen in Vicario.

Brighton kreeg vertrouwen van het vertoonde spel en kwam alsnog op voorsprong. João Pedro zette een fraaie dribbel in en gaf perfect mee aan Hinshelwood. De vervanger van Veltman schoot door het midden keihard raak: 1-0. Brighton bleef doordrukken en Tottenham had het aan Vicario en het nodige geluk te danken dat de achterstand niet vergroot werd. Zo schoot João Pedro keihard tegen de Italiaanse doelman aan en kopte Van Hecke uit een hoekschop tegen de paal.

Bij die kans van Van Hecke werd Welbeck zeer opzichtig door Kulusevski aan het shirt getrokken. Arbiter Jarred Gillett werd naar het VAR-scherm geroepen en wees uiteindelijk naar de stip. João Pedro pakte zijn verantwoordelijkheid en stuurde Vicario de verkeerde hoek in: 2-0. Tottenham leek even van zich af te bijten, maar het grote gevaar kwam andermaal van Brighton. James Milner loste vanaf randje zestien een gekruld schot, dat buiten bereik van Vicario op de paal belandde. Aan de andere kant kreeg Tottenham zijn grootste kans, ware het niet dat die door een slechte aanname van Johnson verloren ging.

Brighton bleef de aanval zoeken en daar had Tottenham simpelweg geen antwoord op. De openingen werden vaak gecreëerd via lange ballen van achteruit, waarin Van Hecke een belangrijke rol speelde. Pedro Porro hielp Brighton bovendien een handje, door João Pedro onbedoeld diep te sturen. De Braziliaan stiftte, maar ditmaal had Vicario een antwoord in huis. Op slag van rust kwam Tottenham nog dicht bij de 2-1. Richarlison zag zijn poging van randje zestien via de buitenkant van de paal naast gaan.

Het moest na de onderbreking beduidend beter bij Tottenham, dat al binnen een minuut op 2-1 dacht te omen. Richarlison rondde af, maar bleek in buitenspelpositie te hebben gestaan. Het betekende wel het startsignaal van een sterke fase van de Londenaren, die tot tweemaal toe opnieuw dichtbij kwamen. Zo schoot Richarlison na balverlies van Billy Gilmour net naast en schoot Destiny Udogie van dichtbij tegen Steele aan. Het zat Tottenham ook niet mee. Richarlison schoot opnieuw in buitenspelpositie raak.

Aan de andere kant besliste Estupiñán het duel. De Ecuadoraan, die wegens blessureleed op 9 november voor het laatst in actie kwam, zag ruimte om uit te halen en schoot de bal met een verwoestende knal in de kruising: 3-0. Daar bleef het niet bij. Een kwartier voor tijd mocht Brighton een strafschop nemen na een onhandige overtreding van Giovanni Lo Celso op Evan Ferguson. João Pedro ging andermaal achter de bal staan en maakte zijn tweede van de avond: 4-0.

Toch kwam de spanning nog even terug. Véliz profiteerde van balverlies bij Lewis Dunk en maakte zijn eerste treffer voor the Spurs: 4-1. Davies kopte vijf minuten voor tijd ook nog de 4-2 tegen de touwen. In de negen minuten aan blessuretijd bleef Tottenham aandringen. De 4-3 viel ook bijna, ware het niet dat het schot van Pierre-Emile Højbjerg op de paal belandde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 19 12 6 1 23 42 2 Arsenal 19 12 4 3 18 40 3 Aston Villa 19 12 3 4 15 39 4 Manchester City 18 11 4 3 22 37 5 Tottenham Hotspur 19 11 3 5 11 36 6 West Ham United 19 10 3 6 3 33 7 Manchester United 19 10 1 8 -4 31 8 Brighton & Hove Albion 19 8 6 5 5 30 9 Newcastle United 19 9 2 8 12 29 10 Chelsea 19 7 4 8 2 25 11 Wolverhampton W. 19 7 4 8 -4 25 12 AFC Bournemouth 18 7 4 7 -5 25 13 Fulham 19 6 3 10 -8 21 14 Brentford 18 5 4 9 -3 19 15 Crystal Palace 19 4 6 9 -9 18 16 Nottingham Forest 19 4 5 10 -12 17 17 Everton 19 8 2 9 -1 16 18 Luton Town 18 4 3 11 -13 15 19 Burnley 19 3 2 14 -20 11 20 Sheffield United 19 2 3 14 -32 9

