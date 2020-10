Liverpool geeft overwinning op Ajax ternauwernood goed vervolg

Liverpool is erin geslaagd om de Champions League-overwinning op Ajax een goed vervolg te geven. De regerend kampioen van Engeland was in eigen stadion met 2-1 te sterk voor Sheffield United, dankzij doelpunten van Roberto Firmino en Diogo Jota. Door de eerste competitiezege sinds 28 september (destijds met 3-1 tegen Arsenal) stijgt Liverpool naar de tweede plek in de Premier League, waarin stadgenoot Everton door een beter doelsaldo voorlopig nog aan de leiding gaat.

Klopp had zijn elftal voor het duel met Sheffield United op drie plaatsen gewijzigd ten opzichte van het duel in de Johan Cruijff ArenA: Alisson Becker, Jordan Henderson en Jota hadden een basisplaats ten koste van Adrián, Curtis Jones en James Milner. Daarmee bestreed Liverpool the Blades in een uitermate offensieve formatie, want met Jota, Firmino, Mohamed Salah en Sadio Mané stonden er vier aanvallers aan de aftrap. Desondanks kenden the Reds op Anfield geen hele gelukkige start, want na dertien minuten spelen kwamen de bezoekers op voorsprong.

Fabinho vloerde Oliver McBurnie op de rand van het strafschopgebied en na inmenging van de VAR werd de bal op de stip gelegd, nadat aanvankelijk nog een vrije trap van buiten het strafschopgebied was gegeven. Sander Berge wist wel raad met het buitenkansje en tekende vanaf elf meter voor de 0-1. Het was de eerste keer sinds oktober 2018 (destijds tegen Manchester City, 37 Premier League-wedstrijden geleden) dat Liverpool een strafschop tegenkreeg op Anfield. Na de openingstreffer duurde het lang voor de thuisploeg op gelijke hoogte kon komen.

Vier minuten voor de rust vond een voorzet van Henderson het hoofd van Mané, wiens inzet aanvankelijk nog gekeerd werd door Sheffield United-doelman Aaron Ramsdale. Firmino was er in de rebound echter als de kippen bij om de 1-1 te verzorgen. Het duurde tot ruim een kwartier na rust alvorens Liverpool ook op voorsprong leek te komen. Salah leek een uiterst fraaie treffer te maken, maar na inmenging van de VAR werd het doelpunt geannuleerd wegens buitenspel. Enkele minuten later was het echter wél raak voor the Reds.

Een voorzet van Mané vond het hoofd van Jota, die de bal in de verre rechterhoek buiten het bereik van Ramsdale plaatste. Dat de score in de laatste tien minuten niet verder werd opgevoerd, had Sheffield United te danken aan de paal. Na een uiterst fraaie actie verschalkte Salah Ramsdale met een subtiel lobje, maar de bal stuiterde uiteindelijk op het aluminium. Ondanks dat ook Sheffield United in de slotfase nog de nodige mogelijkheden kreeg op de gelijkmaker, wist Liverpool de minimale marge te behouden.