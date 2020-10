FOX Sports heeft raad voor overbodige Ajacied: ‘Hij moet naar FC Utrecht!’

Hoewel trainer Erik ten Hag nog altijd zoekende lijkt naar zijn ideale nummer negen bij Ajax, lijkt Brian Brobbey voorlopig niet in zijn plannen voor te komen. Het achttienjarige talent speelt zijn wedstrijden voor Jong Ajax en zat dit seizoen door de grote concurrentie nog geen enkele keer bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. In het programma De Eretribune op FOX Sports wordt Brobbey aangemoedigd om te gaan voor een verhuurperiode.

Brobbey lijkt bij Ajax momenteel de vijfde keus in de spits, achter Dusan Tadic, Lassina Traoré, Zakaria Labyad en Klaas-Jan Huntelaar. "Brobbey moet naar FC Utrecht!", stelt Hugo Borst. "Die hebben geen lekkere spits, geen nummer negen. Brobbey moet op niveau gaan voetballen, de Keuken Kampioen Divisie is veel te makkelijk voor hem. Dus kwamen we hier eigenlijk gezamenlijk tot de conclusie, om Brobbey naar FC Utrecht te laten gaan", zo spreekt Borst ook voor tafelgenoten Marciano Vink, Ronald de Boer en Mario Been.

De selectie van FC Utrecht ontbeert inderdaad een echte centrumspits. Zaterdag koos trainer John van den Brom tegen FC Twente (2-1 winst) op die positie voor Moussa Sylla, die van origine meer een middenvelder is. Verder beschikken de Domstedelingen met Mimoum Mahi over nog een optie, al is de momenteel geblesseerde aanvaller ook geen klassieke nummer negen te noemen.

Ronald de Boer kwam zaterdag na de wedstrijd even terug op Traoré, op wie hij voorafgaand aan de wedstrijd nog kritisch was. De centrumspits maakte tegen VVV-Venlo (0-13 winst) liefst vijf doelpunten. "Het geeft natuurlijk geen knauw aan je zelfvertrouwen, het is alleen maar lekker voor die jongen", weet De Boer. "Hij is natuurlijk oersterk, die bal vasthouden, daar is hij heel goed in. Soms moet je weleens spelen, meerdere minuten maken, om eroverheen te komen, en een vaste waarde te worden. Dat is na deze wedstrijd denk ik nog steeds een twijfel, want tegen Atalanta gaat Dusan Tadic waarschijnlijk daar spelen."