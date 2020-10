Theo Janssen begrijpt Berghuis niet: ‘Het is zo raar, met zijn traptechniek’

Feyenoord behaalde donderdagavond een punt op bezoek bij Dinamo Zagreb (0-0). Er had meer in gezeten voor de Rotterdammers, ware het niet dat Steven Berghuis in de eerste helft een penalty miste. Theo Janssen is in zijn analyse kritisch op de manier waarop Berghuis zijn strafschop nam. Volgens de oud-middenvelder kon de Feyenoorder beter een rustigere aanloop nemen.

Berghuis nam bij de penalty zoals voor hem gebruikelijk een snelle aanloop en vlamde de bal hard op doel. Die ging echter nauwelijks in de hoek, waardoor doelman Dominik Livakovic hem keerde. "Wat hij verkeerd doet? Hij neemt zijn aanloop volle bak", zegt Janssen bij RTL 7. "Dan ben je al verplicht om de bal vol te schieten, dan kun je hem al bijna niet meer rustig in het hoekje schieten. Hij heeft van tevoren al een hoek gekozen. Nu gaat deze niet eens in de hoek, maar hij heeft al gekozen waar hij gaat schieten, dan kun je niet meer kiezen. Hij kan beter een rustige aanloop nemen, een hoekje kiezen en die bal daarin sturen."

Jan Boskamp zag slechts één andere optie voor Berghuis bij zijn strafschop. "Met deze aanloop kun je nog één ding doen, dat is een panenka", aldus Boskamp, waarop Janssen verdergaat: "Dan moet je wel heel veel kwaliteit hebben. Hij heeft een fantatische traptechniek, dus het is zo raar dat hij hem zo hard schiet. Hij kan ook gewoon met de binnenkant schieten."

Feyenoord had verrassend op voorsprong moeten staan, maar Steven Berghuis faalt... ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 22 oktober 2020

Dick Advocaat gaf na afloop aan dat Berghuis voor hem zonder twijfel de vaste penaltynemer blijft. "Je weet dat als je altijd de penalty's neemt dat je hem een keer gaat missen", zei Advocaat voor de camera van RTL. "Wat ik van de aanloop vind? Dat ik vind ik zo moeilijk. Een penalty is een penalty. Hij heeft ze tot nu toe altijd geweldig genomen. Hij heeft een geweldig schot in de benen, dus dan moet je hem ook blijven laten nemen."

Bij Feyenoord speelt Bryan Linssen de laatste tijd in de spits, hoewel hij van origine een linksbuiten is. Janssen ziet niets in de optie om Berghuis in de punt te zetten. "Berghuis is het beste vanaf rechts, daar moet hij ook spelen. Je ziet dat Berghuis iets extra's wil brengen, belangrijk wil zijn voor het elftal. Wat gaat hij daardoor doen? Te veel. Hij gaat zwerven, op het middenveld lopen, ballen ophalen. Maar hij is het gevaarlijkst vanaf de zijkant. Actie maken, naar binnen komen, schieten, of een voorzet geven. Hij wil nu veel te veel doen."

Janssen begrijpt niet dat Advocaat spits Nicolai Jörgensen de laatste duels op de bank laat starten. "Ik zou Jörgensen zo snel mogelijk brengen en kijken hoe lang hij het volhoudt. Als hij zestig minuten kan spelen, dan is het zestig minuten. Dan kun je in ieder geval Linssen op zijn eigen positie zetten. Aan de linkerkant gebeurt ook niet veel met Mark Diemers." Boskamp vult aan dat Advocaat vooral wacht op Luis Sinisterra, die bijna hersteld is van een zware knieblessure. "Die heeft wel de snelheid", zegt Boskamp.