‘Mbappé weigert medewerking en zet in op gewenste megatransfer’

Kylian Mbappé lijkt zijn zinnen gezet te hebben op een transfer naar Real Madrid. Le Parisien meldt dat de aanvaller weigert een nieuw contract te tekenen bij Paris Saint-Germain. Het bestuur van les Parisiens houdt nu rekening met een verkoop in de zomer van 2021, zo klinkt het. Ook Unai Emery, voormalig coach van PSG, ziet Mbappé naar Madrid verkassen.

De 21-jarige aanvaller ligt momenteel nog twee jaar vast in de Franse hoofdstad. PSG zal zich volgens het medium komende zomer genoodzaakt voelen zaken te doen met een andere topclub om nog een bedrag over te houden aan Mbappé. Naar verluidt staat de wereldkampioen op het lijstje van Liverpool, Barcelona en Real. Mbappé zou de club willen verlaten vanwege het relatief lage niveau van de Ligue 1 én het gebrek aan groeimogelijkheden in Parijs.

Highlights Ligue 1: Nîmes - PSG | Mbappé schiet met scherp

Volgens Emery loert de dribbelaar op een transfer naar de Koninklijke. De coach werkte vanaf medio 2017 een jaar samen met Mbappé en de huidige trainer van Villarreal claimt dat zijn ex-pupil toen al nadacht over een stap naar Real. "Toen ik in Parijs zat, was Mbappé er al op gebrand om voor Real te spelen", zegt Emery bij Cadena Cope. "Hij hield van Real en hield vast aan het idee om daar ooit terecht te komen. Hij ziet Real als de grootste club ter wereld."

"Destijds wilde ik dat hij zou blijven, want ik dacht in het belang van PSG. Hij heeft mij nooit in persoon verteld wat hij wilde, maar in een vergadering met zijn vader werd duidelijk dat ze aan Real dachten. Die wens kwam duidelijk naar voren in dat gesprek. Mbappé dacht serieus na over een vertrek naar Real, maar hij had ook wel door dat het lastig zou zijn PSG op dat moment te verlaten."