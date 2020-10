Hakim Ziyech: ‘Er groeit zeker iets, maar ook dat heeft tijd nodig’

Hakim Ziyech kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn officiële debuut bij Chelsea en hoopt dinsdagavond in de Champions League beter voor de dag te komen. De van Ajax overgekomen middenvelder mocht afgelopen zaterdag bij een 3-2 voorsprong invallen in het thuisduel met Southampton, dat in de slotfase echter een 3-3 gelijkspel afdwong. “Mijn debuut betekent veel voor me, maar het is niet verlopen zoals ik gehoopt had. De 3-3 in de laatste minuut was een tegenvaller.”

Ziyech laat via de officiële kanalen van Chelsea weten dat het niet makkelijk is om met veel nieuwe spelers meteen goede resultaten neer te zetten. “Natuurlijk is er tijd nodig, maar die tijd is er eigenlijk niet. We spelen veel wedstrijden in korte tijd. We moeten dus snel leren van onze fouten.” Op de trainingen laten Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz en Christian Pulisic zien een onderlinge klik te hebben. “Er groeit zeker iets, maar ook dat heeft tijd nodig. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat eruit gaat komen.”

Chelsea speelt dinsdagavond zijn eerste wedstrijd in de Champions League. Het Sevilla van Karim Rekik en Luuk de Jong komt op bezoek op Stamford Bridge. “Daar kijk ik enorm naar uit. We willen graag een reactie laten zien na het gelijkspel tegen Southampton”, benadrukt de Marokkaans international, die mogelijk komend weekeinde tegen Manchester United meer minuten in de Premier League gaat maken.

De halve misstap van Chelsea tegen Southampton is geen daverende verrassing. De ploeg van Frank Lampard heeft na vijf duels in de Premier League al negen tegendoelpunten moeten incasseren. “Ik ben op de hoogte van de cijfers”, zei Lampard daags voor de visite van Sevilla. “De andere statistiek is dat van alle ploegen alleen Manchester City dit seizoen minder schoten op doel tegen krijgt dan wij. Dat betekent dat we uit relatief weinig kansen veel doelpunten incasseren. Daar proberen we aan te werken, maar met een nieuwe ploeg kost zoiets ook tijd.”

“Soms krijg ik het gevoel dat we drie of vier keer moeten scoren om een wedstrijd te kunnen winnen. Het wordt tijd dat we daaraan gaan werken”, haakte captain César Azpilicueta in. Kepa Arrizabalaga behoudt het vertrouwen van Lampard en de verdediger, ook al haalt de doelman regelmatig capriolen uit. “Ik ben ervan overtuigd dat hij er alles aan doet om deze situatie om te draaien. Ik probeer hem te helpen waar ik kan. We moeten nu met z'n allen karakter tonen en hard werken.”